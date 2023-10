Lettera al direttore: "Savona, Valloria e Villetta senza area canina: disagi per i residenti"

"Il problema che volevo segnalare riguarda la mancanza di un'area canina nel quartiere di Valloria/Villetta - prosegue la missiva - In realtà esisteva un' area adibita in autonomia dai residenti, alla quale però è stato rimosso il cancello dalle istituzioni. Non ne conosco le ragioni, ma si vocifera per questioni di sicurezza. Il risultato è che da qualche mese a questa parte i proprietari di cani, non dispongono più di una zona in cui far sgambettare il proprio amico. Altri invece, ignorando la sicurezza propria e altrui, continuano a portarli e liberarli noncuranti dei rischi. Numerose sono infatti le liti e aggressioni tra cani avvenute in questa circostanza".