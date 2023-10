“Attenti a quei due, potreste essere investiti dai loro grandi cuori”: dal Comune di Alassio una targa per Luca Galtieri e Marco Dottore

Nei giorni scorsi presso il Comune di Alassio si è svolta la consegna di una targa, che riporta la frase “Attenti a quei due, potreste essere investiti dai loro grandi cuori”, a Marco Dottore e Luca Galtieri, quale ringraziamento per aver donato a Fondazione AIRC la somma di oltre 91mila euro.

Questa considerevole cifra è stata raccolta dai due celebri professionisti dello spettacolo e del giornalismo in occasione di splendidi eventi benefici da loro ideati, come il Foot Golf on the Beach, lo Sci di Fondo on the Beach, ma anche sfilate di moda, cene e altri spettacoli che si sono svolti in questi anni ad Alassio e che hanno saputo catalizzare l'attenzione di cittadini e turisti.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli assessori del Comune di Alassio Patrizia Mordente e Franca Giannotta, del presidente del Comitato Liguria di Fondazione AIRC Lorenzo Anselmi e del responsabile AIRC del territorio Roberto De Michelis. Insieme a loro anche rappresentanti delle associazioni di Alassio e molte persone che hanno desiderato intervenire in questa bella occasione in cui è stato sottolineato il valore della solidarietà e dell'impegno uniti all'allegria che anima i volti e le iniziative di Marco e Luca, i due “Angeli dell'AIRC” dal grande cuore.