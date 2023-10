Femminicidio di via Corridoni, grande catena di solidarietà: superati i 27mila euro per i bimbi di Etleva

Hanno superato i 27mila euro le donazioni sulla piattaforma Go Fund Me a favore dei quattro bimbi tra i 5 e i 13 anni rimasti orfani della mamma, la 31enne Etleva Kanolja, strangolata dal marito, il 42enne Selami Bodi nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella loro abitazione di via Corridoni nel quartiere di Villapiana.