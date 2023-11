Impegno di Coppa Italia per la Samp, alle 18 sfida alla Salernitana

La Coppa Italia per dimenticare momentaneamente le delusioni del campionato e provare a ritrovare il sorriso. La Sampdoria torna in campo alle 18 sul campo della Salernitana nel match valido per i sedicesimi della coppa nazionale.

L'impegno odierno sarà l'occasione per vedere in campo chi fino ad oggi ha trovato meno spazio anche se, soprattutto in difesa, le assenze non permetteranno un particolare turnover. Ampia rotazione, invece, a centrocampo e in attacco

Mister Andrea Pirlo, che non ha parlato alla vigilia del match, dovrebbe così puntare su Ravaglia tra i pali con De Paoli, Gonzalez, Ghilardi e Giordano in difesa. In mezzo al campo spazio a Girelli, Ricci e Panada; in avanti La Gumina e Askildsen a supporto di De Luca.

Arbitrerà l'incontro il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Chi vince affronterà la Juventus nel turno successivo della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Sambia, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Legowski, Bohinen, Kastanos; Botheim, Ikwuemesi, Tchaouna.

ALLENATORE: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Depaoli, Ghilardi Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada; La Gumina, Askildsen; De Luca.