Troppa Salernitana per questa Sampdoria, blucerchiati ko anche in Coppa Italia

Niente da fare per la Sampdoria nei sedicesimi di Coppa Italia con la Salernitana, i blucerchiati salutano la competizione perdendo 3-0 al termine di un match dominato in lungo e in largo dalla squadra di Filippo Inzaghi.

Che la Coppa Italia non rappresentasse una priorità in casa Samp era chiaro sin dalla vigilia del match odierno: precedenza assoluta al campionato, complice anche la difficile situazione di classifica, con all'Arechi in campo una formazione per larga parte composta da chi fin qui ha trovato poco spazio. Troppo però il divario con la compagine campana anch'essa non in un momento brillante ma comunque in una categoria superiore, una differenza di valori confermata dal risultato finale.

I padroni di casa pongono le basi per il successo già nella prima frazione di gioco con la rete del vantaggio firmata al minuto 27 da Ikwuemesi, abile a concludere a rete su assist di Legowski. La deviazione di Facundo Gonzalez rende imprendibile il pallone per Ravaglia, schierato tra i pali per il match di coppa. Sul finire del primo tempo la Salernitana legittima la propria superiorità con Tchaouna che al 44' si vede annullare la rete del raddoppio per fuorigioco, salvo un minuto dopo realizzare il secondo gol della gara sfruttando al meglio un errore di Ricci.

La ripresa si apre sulla falsa riga dei primi 45 minuti e al 66' arriva il tris della Salernitana, ancora con Tchaouna che lascia di sasso Ravaglia. Nel finale arriva anche il poker messo a segno da Cabral al minuto 86, che certifica il pomeriggio terribile (in linea con la imminente notte di Halloween) dei blucerchiati, comunque sostenuti fino alla fine da una discreta rappresentanza dei tifosi giunta a Salerno.