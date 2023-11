Albenga, è “Cuore di Rapa” il titolo del nuovo libro di Gino Rapa: Antonio Albanese firma la prefazione

Svelati anche il titolo e l’autore della prefazione del nuovo libro del professor Gino Rapa sulle curiosità linguistiche: “Cuore di Rapa” sarà introdotto dalle parole di Antonio Albanese, Premio Fionda di Legno di Albenga 2020.

Nella mattinata di ieri, 31 ottobre, Savonanews ha annunciato l’arrivo del terzo volume dedicato alle parole del noto professore albenganese Gino Rapa illustrato da Mauro Moretti e oggi è lo stesso autore che ha pubblicato la notizia sui social, per farla arrivare alla sua “classe virtuale”: “Ci siamo! È in stampa! Presto tutti i dettagli. Per ora grazie a tutti! In anticipo”.

Nella quarta di copertina di “Cuore di Rapa”, un’anticipazione del pensiero espresso dal noto attore Antonio Albanese: “Il buon Gino con le parole e i modi di dire della lingua italiana che parliamo, ma non sempre conosciamo, si diverte e ci diverte. La reazione di chi legge è sempre la stessa: ma pensa tu! Proprio non lo sapevo! Ma una cosa la sappiamo: il libro sostiene il reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e anche questo, come il libro, ci fa stare bene!”.

Dopo “Testa di Rapa” e “Cime di Rapa”, arriva quindi “Cuore di Rapa”, tutti editi da Edizioni del Delfino Moro, che verrà presentato il 19 novembre alle 17 all’Auditorium San Carlo di Albenga con un evento in cui il “vecchio professore di latino e greco”, come ama definirsi l’autore, si esporrà in modo differente alla platea: “Sarà una presentazione diversa dalle altre – informa il professore –. Ci sarà ovviamente qualche riferimento alle parole e alla loro etimologia, ma siccome il libro ha un titolo un po’ particolare, sarà una confessione a cuore aperto. Parlerò di un Gino Rapa inedito, episodi personali, affetti più cari, aneddoti di scuola e riferimenti anche alle battaglie cittadine”.

Gino Rapa, accontenta ancora una volta la numerosa “classe virtuale” che lo segue sui social e su Radio Onda Ligure per imparare l’importanza e il peso delle parole attraverso pillole e curiosità sulla lingua che parliamo.