Albenga, il prof Schettini de “La fisica che ci piace” ai giovani: “Il futuro è nelle vostre mani, studiate e impegnatevi”

È arrivato alla libreria Mondadori di Albenga sorridente, disponibile, con quell’energia esplosiva che piace tanto agli studenti e a tutti i suoi “Lovvini” dagli 8 agli 80 che lo seguono su YouTube, TikTok e Instagram: è il prof più famoso del web, la “star” dei social Vincenzo Schettini, “papà” del progetto “La fisica che ci piace”. Come aveva già annunciato Savonanews (leggi QUI), ieri, 31 ottobre, alle 17.30 il firmacopie del nuovo libro “Ci vuole un fisico bestiale”, con una folla ad attenderlo, filmarlo e fotografarlo, con cui il prof di fisica è entrato subito in sintonia, come sempre.

“Il libro è una sorta di continuazione del prima libro ‘La fisica che ci piace’ – spiega Schettini. Ho dato questo titolo ispirato dalla canzone di Carboni per descrivere la fisica di sette fisici che hanno contribuito a cambiarci, a cambiare il mondo, a dettare le regole del presente del e futuro, ma che sono state persone vulnerabili come noi, emozionate come noi, discriminate come noi, giudicate come noi. Ho voluto raccontare, alla mia maniera, le loro vite pop”.

Catalizza l’attenzione della classe e della platea con quel suo modo di fare così vicino ai giovani, così coinvolgente. Ci riesce grazie all’amore per la sua professione e per la sua materia, la fisica. “Credo che le due cose siano fondamentali per il docente perché, quando entra in classe contento, che deve spiegare la lezione e deve coinvolgerti, lo studente vive la lezione in modo completamente diverso – spiega -. Questo è il vero punto di svolta. Accade in alcuni casi a scuola, non bisogna essere docenti innovativi, semplicemente bisogna essere capaci di far amare la propria materia, ma non è davvero una questione di innovazione, è una questione di amare il proprio mestiere”.

Abbiamo chiesto al prof Schettini, che sa sempre come motivare ragazzi e ragazze, un messaggio per tutti gli studenti e le studentesse che si stanno formando per prendere un giorno le redini del mondo. “Per i giovani ho un messaggio veramente molto importante: sappiate leggere tra le righe di questo libro, cercate di cogliere il fatto che la vita te la costruisci tu. Sei tu che detti le regole della tua vita, quindi la determinazione, lo studio, l’impegno che si vede dietro le figure di questi sette fisici, è ingrediente fondamentale per diventare qualcuno nella vita. Mi auguro che questo libro possa lasciare questo: ragazzi un grande in bocca al lupo per questo futuro che è solo nelle vostre mani, anche se non vogliono lasciarvelo, ma siete voi che plasmerete il nostro futuro, quindi abbiate cura di noi”.

Tra i presenti anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che ha voluto ringraziare personalmente il prof influencer dal ciuffo ribelle: “È un vero piacere averla ad Albenga, la seguo con interesse e vorrei ringraziarla per tutto ciò che fa per i nostri giovani. È la dimostrazione che i social sono anche molto utili”.

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, un prof influencer, un autore di bestseller. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica, per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico. Da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato Wanted Chorus e insegna fisica nelle scuole superiori. Attraverso i canali social de La Fisica Che Ci Piace, che contano ormai milioni di follower, rende la sua materia accessibile a tutti, arricchendo le lezioni con un tocco personale e accattivante. Collabora con il programma di formazione per docenti italiani (Italian Teacher Programme) al CERN. Il suo primo libro, il bestseller La fisica che ci piace, è stato il caso editoriale del 2022 e ha vinto il premio letterario Elsa Morante Ragazzi Esperienze 2023.