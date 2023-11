La giornalista alassina Grazia Pitorri premiata sul palco del concorso "The look of the year" (FOTO)

Si è svolta al teatro Ariston di Sanremo l'edizione numero 40 della finale internazionale del noto concorso "The look of the year", trampolino di lancio per la carriera di tante top model quali Gisele Bündchen e Linda Evangelista tanto per citarne qualcuna. Il celebre appuntamento con la moda ed il portamento ieri sera ha coinvolto la città sanremese in un evento dal sapore internazionale.

Vincitori assoluti: per le modelle Aleksandra Lada, polacca; Yondel Matey, dalla Colombia, per gli uomini. Hanno sfilato brand italiani come l’eclettico Alviero Martini e brand internazionali dal Kuwait, Villaamoon Abayae e dal Marocco, Royalstyle. La Liguria e la riviera di ponente sono state rappresentate dalla giornalista alassina Grazia Pitorri che, durante la serata, ha ritirato il suo secondo awards (venne già premiata nel 2014 a Roma durante la finale internazionale) con la motivazione di fashion reporter molto attiva sui social.

Piemontese di nascita ma alassina di adozione, Grazia Pitorri da anni collabora con testate giornalistiche occupandosi anche di moda e di cinema ed è molto seguita sui social.

La giornalista è stata premiata dall’assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi: “Dedico questo riconoscimento - ha dichiarato - a tutti coloro che hanno sempre creduto in me!”.

La serata, presenta dalla conduttrice televisiva Antonella Salvucci e da Nino Luca Graziano, andrà in onda sul noto canale di moda "Fashion tv".