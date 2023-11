24 anni dopo è di nuovo Genoa-Reggiana: oltre il gemellaggio, in palio gli ottavi di Coppa Italia

Da un lato la volontà di proseguire sull'entusiasmo e prendersi un passaggio di turno mai scontato e banale, anche quando l'avversario ha avuto una categoria in meno di differenza, dando spazio a chi finora ne ha trovato meno. Dall'altro la voglia di regalarsi un risultato di prestigio.

Tutto con la Coppa Italia sullo sfondo e un comun denominatore: la voglia di inanellare un altro risultato positivo, col gemellaggio che unisce le due tifoserie di Genoa e Reggiana a fare da cornice all'appuntamento odierno (ore 15, arbitro Santoro di Messina).

In palio il passaggio agli ottavi all'Olimpico contro la Lazio nel prossimo mese di dicembre, ma per arrivarci i rossoblù dovranno superare un avversario undicesimo in cadetteria e reduce da tre risultati utili consecutivi, su cui spicca la vittoria contro il Venezia, guidato da Sandro Nesta.

L'ennesimo scontro con un ex compagno campione del mondo 2006 per mister Alberto Gilardino, che recupera Bani (squalificato per domenica prossima a Cagliari) e punta deciso a fare la miglior figura possibile: "Dovremo scendere in campo con la giusta umiltà, consapevoli di giocare contro un avversario ben organizzato con grande voglia di dimostrare e che proverà a metterci in difficoltà in ogni modo. La Coppa però affascina, e puntiamo a fare un buon percorso".

Percorso che, dopo il Modena, ripartirà con un po' di turnover: "Sto valutando di dare spazio a chi in queste ultime gare ha avuto meno minutaggio - ha detto il tecnico alla vigilia - chiunque scenderà in campo dal 1' o a gara in corso dovrà però essere determinante".

Sicuro assente sarà Mateo Retegui, uscito anzitempo contro la Salernitana per un riacutizzarsi del fastidio al ginocchio (escluse però lesioni), mentre a disposizione del mister biellese ci sarà il centravanti della Primavera Bornosuzov.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-1-1): Leali; Bani, Vogliacco, Matturro; De Winter, Thorsby, Galdames, Strootman, Haps; Kutlu; Puscas. Allenatore: A. Gilardino

Reggiana (4-3-1-2): Sattalino; Libutti, Fiamozzi, Mercandalli, Pieragnolo; Nardi, Da Riva, Crnigoj; Melegoni; Lanini, Varela. Allenatore: A. Nesta