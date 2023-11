Santa Corona, dimissioni del dottor Tornago. Una lettrice: "Grazie per il lavoro svolto e i modi gentili"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di una lettrice in seguito alle dimissioni del dottor Tornago, ormai ex direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo protesico del Santa Corona di Pietra Ligure.

"Gentile Direttore, ho letto sul vostro sito di informazione del dottor Stefano Tornago che ha lasciato il reparto Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo protesico del Santa Corona per andare a lavorare in un altro ospedale.

Vorrei ringraziare il dottore per il suo lavoro svolto e per l'attenzione che ha sempre rivolto ai suoi pazienti, sia dal punto di vista professionale che umano, per la cura e i modi gentili. Ricordo che, quando gli avevo portato mio papà e mi aveva detto che avrebbe l'asciato l'ortopedia protesica, ho pianto. Prima di lasciare il Santa Corona mi ha anche dato il numero di cellulare, per ogni evenienza.

Sempre a testimoniare la sua umanità ricordo quando, una volta, sono andata al Pronto Soccorso del Santa Corona per mia figlia. È passato e vedendomi mi ha chiesto che cosa ci facessi lì. Quando gli ho detto che si trattava di mia figlia mi ha detto di aspettare un attimo. Dopo nemmeno 10 minuti è tornato e se ne è preso cura personalmente. Credo che i medici rimasti al Santa Corona con questa disponibilità, umanità e serietà professionale si contino sulle dita di una mano e seguirò il dottore nel suo nuovo luogo di cura come paziente per me e i miei familiari, anche se dovessi fare dei chilometri.

In una sanità che sta andando a rotoli riscalda il cuore sapere che ci sono medici come il dottor Tornago, purtroppo non più al Santa Corona di Pietra Ligure".