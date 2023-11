Uxoricidio di Savona, non emergono dettagli dopo l'autopsia: la raccolta fondi per i bimbi di Etleva supera i 34mila euro

Non sarebbero emersi nuovi dettagli rispetto a quanto era già emerso nell'autopsia svolta quest'oggi dal medico legale Martina Drommi sul corpo della 31enne Etleva Kanolja, uccisa dal marito, il 42enne Selami Bodi nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella loro abitazione di via Corridoni nel quartiere di Villapiana.

A seguito dell'esame autoptico al quale ha partecipato anche il medico legale di parte del marito, disposto dal pm Giovanni Battista Ferro che ha rilasciato la salma alla famiglia, quindi non sarebbero stati riscontati nuovi sviluppi rispetto a quanto già era stato appurato il giorno dell'uxoricidio.

Nel frattempo hanno superato i 34mila euro le donazioni sulla piattaforma Go Fund Me a favore dei quattro bimbi tra i 5 e i 13 anni rimasti orfani della giovane mamma.

Circa 500 quindi gli aiuti nella raccolta fondi lanciata del fratello della vittima Erjon per sostenere i piccoli e poter trasportare la salma della donna in Albania.

Dovrà essere ancora fissato l'interrogatorio dell'uomo accusato di omicidio pluriaggravato, davanti al Gip Laura De Dominicis e al Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro.

"La brutale uccisione di Etleva Kanolja, avvenuta nel nostro quartiere per mano del marito, nella casa dove erano presenti i quattro figli, non deve cadere nell’indifferenza - dicono da Villapiana Antifascista e Antirazzista -

Per questo motivo invitiamo tutti gli abitanti di Villapiana, e in particolare le donne di tutte le provenienze e le religioni, a partecipare con noi a un momento di riflessione. Ci troveremo sabato 4 novembre alle 16.15 nei giardini di Via Verdi e insieme cammineremo fino a piazza Giulio II, aderendo al presidio organizzato da “Non una di meno”.

Sarà anche l’occasione per discutere di eventuali iniziative a sostegno dei bambini orfani di Etleva e di tutte le donne che si trovassero in difficoltà nel nostro quartiere".