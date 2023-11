Una gita indimenticabile all'Isola d'Elba: le tappe da non dimenticare

Con un traghetto Isola d'Elba si giunge in uno dei luoghi incantati del Mar Tirreno, il quale non ha nulla da invidiare alle altre isole italiane. Spiagge libere, profili montani, borghi pittoreschi: tutto ciò che il turista desidera scoprire durante una vacanza. E per raggiungere l’incanto basta salpare nel traghetto da Piombino all'isola d'Elba e la favola inizia a sbrogliare la sua trama.

Finalmente è tempo di esplorare e di fare qualsiasi tipo di attività sportiva, ludica o culturale. Difatti, nell’Isola d’Elba c’è spazio per qualunque tipo di vacanziere. L’individuo che preferisce riposare in spiaggia, chi desidera scoprire anfratti marini e terrestri ancora da conquistare, oppure chi studia le radici storiche e tradizionali di un territorio e spera di ricavarne un tesoro di sapienza dal valore inestimabile.

A lasciare un sapore di meraviglia in bocca sono anche le pietanze caratteristiche, perlopiù a base di pesce, le quali si sposano alla perfezione con il panorama. Un incontro di sapori di mare, di terra e di sole, per creare un connubio pressoché inimitabile e godibile solo nella cosiddetta ‘Perla del Tirreno’.

A proposito di spiagge

Quando dal traghetto Isola d’Elba si inizia a scorgere la sua conformazione, si nota da subito l’abbondanza di spiagge, le quali sono libere e a disposizione senza dover pagare il soggiorno. Certo, non mancano gli stabilimenti balneari per chi desidera un servizio tutto incluso, ma chi cerca la solitudine e l’autonomia qui sarà accontentato.

Questa moltitudine di spiagge fa sorgere una domanda: “Quali sono le più gettonate?” Partiamo dicendo che nell’offerta figurano anche spiagge aperte ai nostri amici a quattro zampe, i quali secondo la normativa vigente sono autorizzati all’accesso provvisti di guinzaglio e museruola in tutte le aree pubbliche.

Invece, tra le spiagge iconiche troviamo la Spiaggia delle Ghiaie vicina a Portoferraio, la Spiaggia di Fetovaia con affaccio all’isola di Pianosa, la spiaggia di Lacona a fronteggiare l’Isola di Montecristo, la Spiaggia di Paolina, in onore della sorella di Napoleone Bonaparte che qui amava fare il bagno. Una lista di spiagge cosiddette caraibiche per la loro sabbia bianca e contorni incantati.

Le alte falesie bianche sono ben visibili dalla Spiaggia di Sansone, mentre nella Spiaggia di Cavoli si muove la movida elbana, grazie alla massiccia presenza di locali che attirano i più giovani. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta, le attività sportive come lo snorkeling, le immersioni, il sup, la canoa, eccetera si possono fare ovunque, laddove si senta la necessità di connessione con la natura marittima. Nei principali centri turistici diverse agenzie offrono il noleggio dell’attrezzatura, se non si è provveduto a metterli in valigia.

Le borgate elbane e i musei

Frizzantezza e vivacità è ciò che contraddistingue Porto Azzurro, saccente di negozi e ristoranti locali che sprigionano brio e voglia di immergersi nel tessuto sociale elbano. Ma ad attirare i turisti è il rinomato borgo di Capoliveri, laddove presenziano murales e un belvedere da cui ammirare il sole accoccolarsi tra le onde del mare.

Rio nell’Elba fa parte dei borghi più antichi dell’isola, sede di estrazione mineraria, le cui radici affondano nella Civiltà Etrusca. A riprova della sua storicità, il Museo Civico Archeologico illustra una collezione di oltre settecento antichità, suddivise per categoria di appartenenza. Per visitare il Museo dei Minerali, bisognerà dirigersi nel borgo di Rio Marina.

Imperdibile è la Villa di Napoleone, sede di incontri ufficiali e di rappresentanza, ma anche luogo di residenza ufficiale. Denominata inizialmente Villa dei Mulini, nel 1964 divenne museo dell’Empereur, e riconosciuta ufficialmente come Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dell'Isola d'Elba.

Sbocco sulla natura terrestre

L’intera Isola d’Elba fa parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per cui il 50% del territorio rientra sotto il vincolo tutelare, compresi gli isolotti e gli scogli. Mentre a livello marino, sono protetti i tratti dove si trova Lo Scoglietto e limitrofi in cui è vietata la pesca, tranne per le lenze da terra e le totanaie.

Tra gli itinerari più suggestivi, a primeggiare è la Grande Traversata Elbana, un percorso di cinquantotto chilometri considerato di livello escursionistico E, ovvero piuttosto impegnativo. Si tratta di un itinerario che permette di attraversare l’intera isola ed è destinata agli audaci e agli sportivi, i quali non si fermano al cospetto delle difficoltà.

Come abbiamo visto, prendere un traghetto Isola d’Elba significa avventurarsi in un luogo ameno, più volte considerata meta ambita dagli italiani, e caratterizzato da una forte vocazione marittima. Ciascun turista può scegliere la vacanza che desidera o spiluccare tra un’attività e l’altra, senza mai annoiarsi. Oppure, ricorrere alla distensione e lasciarsi cullare dallo sciabordio dell’acqua mai monotono o disturbante.