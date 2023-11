Vacanza Green in Moto: Consigli per una Vacanza Sostenibile

L’attenzione prestata al cambiamento climatico e all’inquinamento sono, per fortuna, ai massimi storici. Anche le tanto attese vacanze possono essere eco-friendly, garantendo comunque relax e divertimento, ma nel rispetto di Madre Natura.

Si sente sempre più spesso parlare, infatti, di turismo ecosostenibile, un nuovo modo di viaggiare che tiene in considerazione l’impatto di spostamenti e attività svolte durante le ferie. Ma come organizzarsi per essere sicuri di vivere le proprie vacanze nel modo più sostenibile possibile?

Viaggi a km 0

Molti turisti preferiscono partire alla volta di mete esotiche e remote, staccando completamente la spina dalla normale vita di tutti i giorni. Tuttavia, se si vuole organizzare una vacanza eco-friendly bisogna tenere a mente, tra le molte cose, soprattutto dell'incidenza che il mezzo di trasporto scelto ha in termini di emissioni di Co2.

Gli aerei non sono esattamente il mezzo ideale da questo punto di vista, date le emissioni da essi rilasciate, ma se non si riesce a resistere al richiamo di luoghi lontani, si può optare per le compagnie aeree più green disponibili.

La soluzione ideale, tuttavia, è quella di rimanere nel Bel Paese, godendosi le migliaia di bellezze naturali e architettoniche che lo caratterizzano. Per chi sceglie questa opzione, le modalità di viaggio sostenibili sono diverse, da auto o moto elettriche ai treni.

Sicurezza in sella alle moto elettriche

Mezzo perfetto per le vacanze green sono le già citate moto elettriche. Combinano la libertà assicurata da una moto alla possibilità di viaggiare riducendo la propria impronta ambientale.

Anche per questi nuovi mezzi valgono però le classiche regole della strada e della sicurezza. Per essere sicuri alla guida e come passeggeri, è necessario indossare il casco e utilizzare le adeguate protezioni per il resto del corpo.

Online e nei negozi fisici si trovano molteplici alternative. Per esempio, i caschi sono disponibili in più modelli e tipologie, tra cui le principali sono: Jet, Integrali e Modulari. Quelli integrali sono assolutamente consigliati se si intraprendono viaggi lunghi, ma, in generale, garantiscono il più alto livello di sicurezza.

Rivolgersi a strutture ecologiche

Oggi, le strutture intente a ridurre al minimo possibile la propria impronta ecologica sono molteplici e si trovano anche in Italia.

Si tratta di alberghi, hotel e bed & breakfast che hanno scelto di utilizzare solo fonti di energia rinnovabile, così come di offrire nei propri ristoranti solo cibi locali e biologici. I kit di benvenuto da loro offerti sono completamente plastic-free e realizzati con prodotti naturali.

In alcune strutture, la raccolta differenziata è estesa anche alla clientela, che nella stanza troverà più contenitori in cui gettare i rifiuti.

Conclusioni

Con poche piccole attenzioni è possibile organizzare delle vacanze rilassanti, divertenti ed ecosostenibili, anche grazie ai progressi fatti nello sviluppo di mezzi elettrici, come auto e moto.

Con il turismo green, oltre a ridurre l’impronta ecologica lasciata, si ha l’occasione di unire l’utile al dilettevole, consentendo di riscoprire i luoghi vicini e sostenere le iniziative locali che animano le sere d’estate.