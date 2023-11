Albenga, “Antichi mestieri” di Sergio Giusto in mostra alla Torre Civica: il 4 novembre l’inaugurazione

Nel cuore di un'epoca lontana, tra pennelli e colori, la mostra pittorica “Antichi mestieri” di Sergio Giusto ci trasporta in un affascinante viaggio nel tempo, dove l'arte cattura la maestria e il fascino di vecchie professioni che hanno plasmato il nostro passato.

La mostra “Antichi mestieri” del pittore Sergio Giusto inaugurerà sabato 4 novembre alle 16 nella splendida cornice della Torre Civica di Albenga.

“La ricerca pittorica svolta per gli antichi mestieri è una sorta, di conseguenza del percorso fatto per ‘Cento quadri per Albenga’ – spiega Giusto -. In quel caso, avevo riscoperto la mia città dopo 25 anni di assenza. Per quest’ultimo lavoro, invece, ho riscoperto, attraverso gli antichi mestieri, la mia gente, i ricordi della mia infanzia. La ricerca materica e i colori invece rappresentano l’energia che ho ritrovato e ritrovo ogni volta che mi si presenta uno spazio da riempire”.

La mostra esporrà 22 quadri che l’artista ingauno, coautore del murales di Caprauna, il più grande d'Europa, ha realizzato nell’arco di 6 mesi. “Si tratta di opere di grandi dimensioni, perché la mia ricerca materica è molto gestuale e ha bisogno di spazio per esprimersi con efficacia. Però ci saranno anche una ventina di bozzetti realizzati in acrilico su carta. Sono opere fresche, leggere, d’impatto”.

Antichi mestieri sull’onda delle emozioni e dei ricordi, traendo ispirazione da foto viste sui social. “Ho riprodotto anche persone che conoscevo o affetti di alcuni amici che mi hanno mostrato immagini evocative - racconta -. L’ispirazione mi è venuta quando ho visto su Facebook una vecchia foto della nonna di un amico che lavava i panni nel Centa. Mi ha colpito molto e la prima opera della serie che ho realizzato l’ho dedicata proprio alle lavandaie di un tempo”.

Ogni opera d'arte in mostra sarà accompagnata dalle poesie di Luigina Casara. Inoltre, arricchiranno l'esposizione diversi strumenti e utensili antichi del professor Cervelli, a testimoniare la storicità dei mestieri rappresentati nelle tele.

La mostra, che rimarrà visitabile fino a sabato 19 novembre, è patrocinata dal Comune di Albenga e dalla Fondazione Gian Maria Oddi. Durante l’inaugurazione del 4 novembre, sarà presentata da Alfredo Sgarlato e vedrà gli interventi di Gino Rapa, portavoce dei Fieui di caruggi, Riccardo Badino e Lorenzo Rossi.