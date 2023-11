"Time to move": Eurodesk presenta Erasmus+ a Savona

Nell'ambito del cinquantesimo anniversario di fondazione della Caritas della Diocesi di Savona-Noli sabato 4 novembre dalle ore 14 alle 17 in corso Italia sarà presentato il Punto Locale Eurodesk, unico in Liguria per l’informazione, l'orientamento e la promozione delle possibilità di mobilità internazionale relative ai programmi Erasmus+ per i giovani dai 18 ai 30 anni.

Durante la campagna, dal titolo "Time to move - Scopriamo l'Europa", saranno date maggiori informazioni riguardo il punto locale sito in Casa Demiranda, in corso Agostino Ricci 36, in aggiunta alle offerte e attività proposte per il 2024. Accompagnerà l'evento un corteo di biciclette nel centro storico, la cui partecipazione è aperta al pubblico con la propria bicicletta o quelle che saranno messe a disposizione in loco.

L'iniziativa è promossa dalla stessa Caritas e dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli. In caso di maltempo si terrà presso la stessa Casa Demiranda. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Claudia Becchi al numero di cellulare 3404635280 o all'indirizzo di posta elettronica c.becchi@comunitaservizi.org.