Finale ha una nuova centenaria: festa per la signora Bianca Andrei in Valle

Ha una nuova centenaria la comunità di Finale Ligure che ieri, 1 novembre, ha festeggiato il secolo di vita della signora Bianca Andrei in Valle.

A festeggiarla, nel reparto del Santa Corona dove si trova ricoverata a seguito di una frattura a una gamba ma in buone condizioni di salute, i nipoti, i pronipoti (di cui l'ultimo, Giulio, nato poco più di un mese fa) alcuni storici amici, come due bagnanti finalesi che da oltre quarant'anni trascorrono le proprie vacanze estive in un appartamento dalla signora Bianca, oltre all'Amministrazione comunale finalese col vicesindaco Andrea Guzzi.

Seconda di sei figli tra cui il compianto Giorgio, storico panettiere di Finalpia, è stata la moglie di "Baciccia" Valle, dell’omonima impresa edile oggi gestita dal nipote Luigi Antonio Boffa.