Guarisce da un tumore, inizia a correre e porterà la bandiera italiana alla Maratona di New York

Non è la prima volta che Maurizio Romeo si trova a correre una maratona.

Non è nemmeno la prima volta in cui si ritrova a farlo per le strade di New York.

Ma è la prima volta in cui avrà il compito di essere il portabandiera della delegazione italiana impegnata proprio nella Maratona di New York che si correrà domenica.

Romeo, quarantotto anni, originario di Pietra Ligure ma residente a Genova, tornerà nella Grande Mela a distanza di cinque anni.

Una storia, la sua, che inizia dopo aver superato una grave malattia: era il 2006 quando la diagnosi dei medici parlava di un tumore al sangue. Dopo le cure del caso e la guarigione, la scelta di iniziare a correre per confrontarsi con i propri limiti e superarli.

Inizia così la sua storia d’amore con la maratona: nel 2016 la prima gara, a Roma, per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro per l’Associazione Giacomo Sintini, poi via una gara dopo l’altra fino a raggiungere 9 maratone con quella di domenica, la seconda per Romeo a New York.

Il corridore sarà il portabandiera della delegazione italiana ma, come ha detto già lui stesso, non mancherà di portare la Liguria alla ribalta durante la cerimonia.

“Sono davvero molto emozionato - scrive Romeo via social - di comunicarvi che sono stato selezionato come portabandiera dell’edizione di quest’anno. Se lo era per me già solo gareggiare, sarà anche un grande orgoglio rappresentare la nostra nazione sventolandone la bandiera in una manifestazione così importante”.

Ancora: “Porterò con me tutti voi e oltre all'Italia, sarò orgoglioso di rappresentare la mia terra, la città in cui vivo e le mie origini, la Liguria, Genova e la mia amata Pietra Ligure”.