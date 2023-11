Operazione antiterrorismo a Genova, arrestato un uomo (Video)

E’ accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo l’uomo, originario del Bangladesh ma residente a Genova, arrestato questa mattina.

Dalle prime ore di oggi, infatti, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha svolto l’operazione antiterrorismo arrestando l’operaio che, via social, difendeva atti terroristici e invitava a compierne di diversi.

Le indagini, durate diversi mesi, sono arrivate all’esito questa mattina con l’arresto durante l’operazione condotta dalla DIGOS di Genova e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Le indagini sono iniziate a fine 2021 quando sono stati condotti mirati approfondimenti investigativi nei confronti dell'uomo, visto il suo attivismo all'interno dei circuiti telematici di matrice Jihadista e riconducibili ad 'Al Quaeda'.

I successivi controlli hanno confermato il quadro iniziale riscontrando l'effettiva adesione dell'arrestato all'organizzazione terroristica pakistana Tehrik-e Taliba Pakistan (TTP), associata ad Al Qaeda e pronta a mandare i suoi miliziani al combattimento e al martirio.

Sui propri account Facebook e Instagram, l'uomo si definiva “Guerriero di Dio” e “Amante di Al Qaeda” ma utilizzava anche piattaforme di messaggistica istantanea per diffondere azioni violente riconducibili ai gruppi terroristici.

Ancora, aveva iniziato una attività di auto addestramento per compiere atti di violenza, acquisendo in autonomia istruzioni per l’utilizzo di armi da fuoco, in particolare per il fucile AK 47 e si diceva disponibile a compiere attacchi anche suicidi