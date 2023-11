L'Oroscopo di Corinne dal 3 al 10 novembre

ARIETE: vi capiterà di trattare con individui lunatici o antipatici abili nel collocare egoismo ed interessi al di sopra di tutto ma, anziché mugugnare, contrastateli con frecciatine mirate affinché capiscano che nulla gli è dovuto e poi rilassatevi specie se recenti accadimenti hanno destabilizzato. Tra coppie scompaginate si insinueranno tarli rosicchianti e quantunque la goccia traboccasse dal vaso un litigio è quasi assicurato. Combini carini nel week end e notiziola atta a sbalordire.

TORO: i primi giorni di novembre saranno assai movimentati e ci vorrebbe una bacchetta magica per annientare questo ingarbugliato momento ma, non essendo ciò fattibile, imparate a convivere con i problemi che quotidianamente vi tocca affrontare, coltivate gli affetti più cari, non corrucciatevi per ciò che prima o poi si risolverà, difendete a spada tratta un ideale e occupate la mente con un diversivo offrente un minimo di distensione. Un buffo fatterello vi sbalordirà.

GEMELLI: la settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle risposte tardanti ad arrivare, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso dappertutto con l’intento di rovinarvi le giornate. A ciò si aggiungono delle chiamate inaspettate, un soggetto da aiutare, un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Gioie, abbuffi o visite nel week end.

CANCRO: trattenere gli impulsi e non inalberarsi risultano essere regole fondamentali per vivere meglio e portare termine ciò che vi eravate prefissati. Non abbandonate quindi un progetto e seguitate imperterriti nel vostro percorso. Un componente del nucleo domestico andrà spronato mentre un posteriore farà uscire dal seminato… In ambito privato o professionale le mutazioni trasborderanno. Qualche nativo si prepari ad un importante evento. Domenica mangereccia.

LEONE: approfittate dell’ultimo quarto di Luna che il 5 novembre si forma nella vostra costellazione per allargare il cerchio di azione, pungolare chi dorme sugli allori, incrementare il buonumore, corteggiare la dea bendata, prepararvi a tutto ciò che, in fretta e furia, dovrete fare. Una notiziola rallegrerà e una posteriore impensierirà mentre in fatto di lavoro, affetti e famiglia, qualcosina sbalordirà. Tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione.

VERGINE: reputerete che far finta di niente sia l’unico stratagemma da usare al fine di non passare dalla parte del torto imparando così a pigliare le cose filosoficamente pur ripromettendovi di tirar fuori unghie e denti più avanti quando certe tumultuose acque si saranno placate. Se in amore o sul lavoro le note son stonate sappiate che entro fine anno tante cosine saranno mutate: quindi considerate l’attuale momento pari ad una fase di transizione. Il weekend sarà insolito e fermentato.

BILANCIA: non vi è peggior sordo di chi non vuole sentire e ciò lo apprenderete quando, nel trattare con qualcuno che già di per sé non vi aggrada, avrete la netta impressione di venir presi per i fondelli… Meglio lasciar quindi cuocere nel proprio brodetto chiunque di voi non abbia il benché minimo rispetto pensando maggiormente alla vostra serenità, salute e tranquillità… Una scoperta o un comunicato, giungente all’improvviso, stamperà invece sull’accigliato viso un luminoso sorriso!

SCORPIONE: con tutto quel trambusto regnante in cielo e in terra non saprete come fare riguardo contesti delicati però, grazie ad un appoggino, alla tenacia o ad una circostanza fortunata, risolverete dei problemi apparendo meno nervosi e tesi. Un neo potrebbe provenire da un un intoppo, un buffo elemento o un impensato versamento mentre un’iniziativa darà col tempo frutti prelibati. Preparatevi inoltre ad accogliere due eventi: uno bellino e l’altro bruttino e per il compleanno tante sorprese!

SAGITTARIO: non sarà semplice afferrare le intenzioni di chi cambia spesso faccia e bandiera e taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente arruffata dal tribolare a metterne insieme i tasselli almeno finché non scoprirete chi dice la verità e chi spudoratamente mente. Non sono altresì da escludere dei contatti con enti sanitari, gente strampalata, dei bisticci col partner, parenti o stretti conoscenti e l’obbligo di stare accanto a chi avrà bisogno di voi in ogni istante. Sabato adatto allo shopping.

CAPRICORNO: dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per farvi avanti nella tortuosa via, allontanare gli spocchiosi, incentivare quello che interessa, inquadrare dei conteggi, miglioravi interiormente. Una pecca proverrà da un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un’opinione prima di muovere passi falsi o sbagliare direzione. Una tenera emozione invece vi emozionerà. Il week end sarà molto peculiare.

ACQUARIO: ciò che vi disturba maggiormente è l’appurare quanta stupidità circoli liberamente e quanta confusione regni nella vostra testolina al punto di non capirci un accidempoli o inciampare in minuti inconvenienti, ma confidate in quelle stelline propense a sostenervi nei momenti bigi e permettenti di alleggerire un fardello, gustare qualche attimo fuggente o rassicurarvi riguardo una preoccupazione spettante voi o un parente. Occhio alle invidie e alla falsità! Incontro interessante.

PESCI: vi è un tempo per ogni cosa e una cosa per ogni tempo… Sembra un gioco di parole, mentre, in effetti, unicamente usando l’arma della lungimiranza, scoprirete degli immensi tesori che per timore o fierezza, avevate sottovalutato. Non mettete troppa carne al fuoco e sbrigate le quotidiane mansioni una alla volta onde evitare di ritrovarvi sommersi dall’ ansia e poi organizzatevi adeguatamente visto che novembre sarà un mese scottante. Infreddature.

Le stelle sono lo scrigno dei nostri sogni…