All'ITS di Imperia un'alternativa all'Università più incentrata sul lavoro del futuro

La tecnologia e l'informatica sbarcano finalmente anche nella provincia di Imperia e lo fanno con un corso completamente gratuito, della durata di soli due anni, organizzato dal ITS Agroalimentare della Liguria.

"E' un'occasione imperdibile per tutti quei ragazzi che puntano a raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile e per risultato si intende essere occupati in uno dei lavori considerati del futuro, ma che in realtà è già molto richiesto nell'attualissimo presente", commenta Mario Casella, direttore del Centro di formazione G. Pastore, socio fondatore dell'ITS di Imperia, l'Accademia Ligure dell'Agroalimentare.

Il titolo che si ottiene dopo le 1.800 ore di corso, di cui 630 come tirocinio in azienda, è quello di Tecnico Superiore nelle tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari. La preparazione degli allievi sarà fortemente orientata alle materie informatiche e tecnologiche con ben 700 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; informatica, programmazione e sviluppo software, sistemi di automazione, intelligenza artificiale e realtà aumentata per la gestione di grandi quantità di dati, cybersecurity e web marketing, fino alla preparazione all'esame per ottenere il patentino per la guida di droni. Un corso, quindi, che prepara tecnici informatici pronti a lavorare in qualsiasi settore, non solo nell'agroalimentare.

Un corso progettato con le aziende di Confindustria e con il nuovo polo dell'Information Technology che sta sorgendo in Via Delbecchi a Imperia. Sono ben 25, infatti, le imprese che hanno dichiarato di essere alla ricerca e di essere pronte ad assumere una figura come questa. Le stesse imprese (parliamo di Agricontrol, C&C Sistemi, CLAS, Casa Olearia Taggiasca, Costa Ligure, Diemme Fiori, Demetra, F.lli Carli, Snoots, ecc...) parteciperanno alla formazione, fornendo docenti qualificati ed esperti che si alterneranno a docenti universitari e professionisti del settore, provenienti dallo stesso ambiente che ricerca i Tecnici del digitale, ma anche ospitando gli allievi nelle due fasi di stage previste. Le imprese saranno, quindi, in prima linea nel formare, valutare e guidare i loro futuri tecnici.

E proprio il coinvolgimento delle imprese interessate è il fattore di successo che sta facendo degli ITS una formula di estrema efficacia per l'inserimento lavorativo. Parliamo infatti in Italia di 6.421 diplomati nel 2021 con un 86,5% di occupati entro 6 mesi dal diploma (ma in Liguria abbiamo un 94,7%), molto più alto della maggior parte delle facoltà universitarie.

Purtroppo non tutti conoscono gli ITS Academy, scuole post-diploma ad alta specializzazione tecnologica che rappresentano una valida alternativa rispetto a quelle solitamente scelte dai giovani in uscita dalla scuola secondaria superiore. Si tende a pensare, infatti, che dopo la maturità, gli studenti si trovino di fronte ad un bivio: da una parte l'Università con la sua formazione pluriennale prettamente accademica; dall'altra l'ingresso diretto nel mondo del lavoro, con tutte le difficoltà di carriera legate alla mancanza di esperienza. In realtà esiste una "terza via", costituita dagli ITS, che contempla una formazione più applicata e mirata all'inserimento in aziende, dove almeno il 70% degli insegnanti deve per legge provenire dal mondo del lavoro. Si tratta, insomma, di quel vero e proprio ponte fra la scuola e il lavoro che tanto si è cercato negli ultimi decenni.

Il corso è completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Liguria, le iscrizioni si chiudono il 15 dicembre 2023 alle ore 12:00 e le lezioni partiranno a gennaio del prossimo anno. Le informazioni si possono reperire presso l'IIS Ruffini di Via Terre Bianche a Imperia e presso le sedi del Centro Pastore (Via Delbecchi a Imperia e Via Hanbury a Ventimiglia), oppure al seguente link: https://www.centropastore.it/tecnico-digitale-agroalimentare/