C'è il Palermo per una Samp sull'orlo del baratro, Pirlo: "Clima da momento difficile, ma non abbiamo paura"

"Il clima è di una squadra che attraversa un momento difficile. Lo sapevamo anche prima di Salerno, dopo la partita ci siamo messi subito a lavorare". Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, non si nasconde: la situazione in casa blucerchiata è tutt'altro che serena.

Alle difficoltà del campionato si è aggiunta la pesante sconfitta in Coppa Italia con la Salernitana, un match che al di là dell'eliminazione dalla competizione (non certo un obiettivo) ha lasciato pessime sensazioni vista la prestazione gravemente insufficiente della squadra.

Ed è così che le giornate di avvicinamento alla sfida casalinga odierna con il Palermo (ore 16.15, arbitro Doveri) hanno assunto contorni ancor più complicati con tanto di ritiro anticipato dopo l'allenamento del giovedì. Motivo per cui Matteo Manfredi ha voluto incontrare staff tecnico e giocatori alla vigilia di un impegno nel quale il margine d'errore è praticamente nullo: "La società è sempre stata presente - ha spiegato a tal proposito Pirlo - ci ha fatto piacere che ci sia venuto a trovare, ha parlato con tutti per avere un quadro generale".

Nel faccia a faccia con Pirlo, ma anche con il responsabile dell'area tecnica Legrottaglie e con il ds Mancini, da parte di Manfredi (ormai sempre più importante nell'organigramma societario tanto che è attesa nei prossimi giorni la nomina quale nuovo presidente in sostituzione di Marco Lanna) è arrivata la richiesta di una svolta nelle prossime due gare di campionato. Inoltre, si è parlato anche della necessità di rinforzare la rosa in occasione della sessione invernale di calciomercato.

Per quanto riguarda le vicissitudini societarie, la figura di Andrea Radrizzani (al fianco di Manfredi nell'acquisizione del club) si sta gradualmente defilando: il feeling tra i due, complici divergenze sulla gestione della società, appare ormai ridotto al lumicino.

Tornando alla gara con il Palermo, il mister blucerchiato (squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Sudtirol e quindi costretto a guardare la partita dagli spalti) ha presentato così i rosanero: "Un'ottima squadra costruita per cercare di andare in A, hanno speso parecchio con l'obiettivo di essere promossi - ha spiegato - noi non abbiamo paura, li affronteremo a viso aperto perchè le possibilità ci sono".