Sampdoria, la miglior prova della stagione vale l'1-0 al Palermo: Borini in gol, i blucerchiati rialzano la testa dopo una settimana da incubo

Dalle mazzate di Bolzano e Salerno alla contestazione dei tifosi in areoporto, fino al faccia in faccia in settimana con Manfredi, condito dalla voglia di rialzare la testa a tutti i costi per interrompere un trend da incubo. La Sampdoria, sotto il diluvio di Marassi, si scuote dal torpore in cui era precipitata e batte meritatamente il Palermo nel primo posticipo della 12^ giornata di Serie B, mettendo in saccoccia la seconda vittoria di fila al “Ferraris” dopo il 2-0 di due settimane fa al Cosenza.

Non ci sono novità di formazione rispetto alle previsioni della vigilia, Pirlo e Corini puntano sui rispettivi undici che, al netto di acciacchi e infortuni, in questo momento garantiscono maggiori certezze. L'approccio alla gara dei blucerchiati è di quelli che piacciono al pubblico del “Ferraris”, particolarmente irritato dalle ultime prove della squadra e da una classifica troppo traballante: a Kasami bastano meno di due giri di lancetta per centrare in pieno il palo con un bel sinistro dal limite, mentre al 9' e al 19' ci vogliono due ottimi riflessi di Pigliacelli per dire di no a Vieira e Borini. La squadra di Corini appare timida e poco propositiva, mentre la paura di sbagliare non sembra finalmente bloccare Stankovic e compagni che, a ridosso dell'intervallo, trovano l'episodio chiave della gara: Lucioni commette fallo in area, Doveri indica subito fallo in attacco prima di tornare sui suoi passi e indicare il dischetto. Borini si fa inizialmente ipnotizzare da Pigliacelli, che nulla può sul successivo tap in dell'ex Verona.

Anche ad inizio ripresa, l'impatto migliore lo ha la Samp, vicina al raddoppio con una bella torsione aerea di Esposito servito da Giordano. Corini pesca allora dalla panchina per tentare di scuotere il Palermo: gli ingressi dei vari Soleri, Mancuso e Valente permettono ai rosanero di alzare il baricentro, ma le occasioni migliori arrivano solo nel forcing finale, quando Brunori e Mancuso trovano sulla loro strada un attento Stankovic.

La Samp, in contropiede, sciupa due buone ripartenze con Esposito e De Luca ma, nonostante i cinque minuti di recupero con la paura di subire nuovamente la beffa, arriva la seconda vittoria di fila in casa che riappacifica in parte squadra, allenatore e società ai tifosi.

Una boccata di ossigeno in una classifica che vede i blucerchiati ancora insabbiati in zona playout, ma con la consapevolezza, attraverso queste prestazioni, di poter risalire in fretta la china dopo le figuracce di inizio stagione.

Il tabellino:

SAMPDORIA – PALERMO 1-0 (44' Borini)

Formazioni:

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes (94' Girelli), Vieira; Verre (66' Askildsen), Borini; Esposito (79' De Luca). A disposizione : Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, La Gumina, Buyla, Langella, Stojanovic, Delle Monache. Allenatore : Baronio (Pirlo squalificato)

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (79' Aurelio); Henderson (67' Valente), Gomes (79' Stulac), Segre; Insigne (58' Mancuso), Brunori, Di Francesco (67' Soleri). A disposizione : Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcerau, Buttaro. Allenatore : Corini

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Bindoni, Niedda