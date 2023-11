Maltempo e mareggiate, nelle prossime ore sarà dichiarato lo stato d'emergenza regionale

È attesa per le prossime ore la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, in seguito all'ondata di maltempo e alle mareggiate che hanno flagellato la Liguria negli ultimi giorni, attraverso un decreto a firma del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Lo stanziamento iniziale sarà di un milione e mezzo di euro per aiutare i Comuni che hanno subito danni per far fronte alla primissime emergenze e somme urgenze.

Questo consentirà alle amministrazioni di avviare formalmente le procedure per i danni ai privati cittadini mentre le Camere di Commercio si attiveranno con i loro moduli per registrare i danni alle attività produttive.

Entro venerdì o al massimo i primi giorni della settimana prossima Regione procederà con una prima analisi speditiva dei danni al patrimonio pubblico per chiedere al ministero, con una relazione del Dipartimento di Protezione civile regionale, il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Dopo la prima conta speditiva dei danni verrà predisposta una relazione puntuale, corredata di schede tecniche per capire il valore reale dell'emergenza legata al maltempo che ha interessato la Liguria nelle ultime tre settimane. "Certamente - ha detto l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone - la Liguria ha una comprovata esperienza sugli stati di emergenza negli ultimi 8 anni, sappiamo come muoverci e anche questa volta si farà tutto il possibile per non lasciare indietro nessuno, come avvenuto dopo le emergenze determinate dalla mareggiata del 2018 e dalle ripetute allerta dell'autunno 2019, auspicando uno stanziamento di risorse adeguate da parte del governo".

“È oramai assodato come alluvioni, nubifragi e trombe d’aria siano sempre più frequenti in Italia, fenomeni che aumenteranno di numero e intensità nei prossimi anni come effetto dei cambiamenti climatici globali – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Nonostante in Italia l’80% delle abitazioni sia esposto ad un rischio significativo di calamità naturali, solo il 5,3% delle stesse risulta oggi coperto da una polizza assicurativa specifica contro questi eventi, percentuale che non supera il 10% nel comparto delle imprese agricole. Le misure previste dalla Manovra che introducono una assicurazioni obbligatoria per le imprese entro il 31 dicembre 2024 non appaiono sufficienti e sembrano favorire eccessivamente le imprese assicuratrici: per questo chiediamo al Governo di estendere l’obbligo di polizza contro le calamità naturali anche alle abitazioni private, eliminando assurde franchigie a danno di cittadini e imprese, riducendo il contributo statale attualmente previsto verso assicuratori e riassicuratori, e stabilendo tariffe assicurative amministrate dallo Stato in collaborazione con le associazioni dei consumatori, allo scopo di evitare speculazioni da parte delle compagnie di assicurazioni”.