"Eccidi nazifascisti, i fascicoli dell'armadio della vergogna": sabato 11 novembre la presentazione a Finale Ligure

"Il terrore comincia all'alba", racconta Biacchessi. "Gli uomini della Brigata Nera, i cosiddetti 'Mai Morti', chiudono ogni possibile via di fuga agli abitanti di Vinca e insieme alla truppa tedesca devastano e incendiano le case. Gli effetti sono micidiali. Ercolina Papa viene impalata, nuda; Alferina Marchi, incinta di sei mesi, sventrata; la bambina Nunziatina Battaglia viene lanciata in aria dai nazifascisti e colpita come si fa nel tiro al piattello; due anziani, Paris Matei e Silvio Boni, vengono bruciati dentro le loro abitazioni date alle fiamme... Tutto ciò mentre un soldato suona tranquillo il suo organetto e gli altri camerati cantano a squarciagola 'Lili Marlene'".

I sopravvissuti ricorderanno per sempre la ferocia dei tedeschi, ma anche gli scambi verbali dei loro collaboratori italiani: "Ammazzateli tutti, piccoli e grandi. Giovanni, sta' attento, ammazzali quanti ne vedi... Quelli che trovate fucilateli tutti. Carlo, c'è una donna che non vuol morire. Tirale una bomba e non risparmiare nessuno. Finalmente le abbiamo trovate, vieni qua, non le uccidete dentro i buchi, sennò possono restar ferite o vive, tiratele fuori e mitragliatele".

Rispetto a questo passato, la destra di governo è più bipolare che mai: va in Israele per far dimenticare gli scheletri nell'armadio e in Italia li rispolvera per rendergli omaggio. Vediamo così La Russa che si commuove con la kippa allo Yad Vashem rifiutando però di rinnegare Mussolini e Francesco Giubilei, il nuovo Giambruno, che con l'elmetto fra le rovine di Kfar Aza ci racconta, un mese dopo, di sentire "l'odore del sangue".

"Eccidi nazifascisti, i fascicoli dell'armadio della vergogna", spiega perché non ci sia mai stata una Norimberga italiana e per quali pressioni politiche italiane e internazionali, i responsabili italiani e tedeschi di quelle stragi che insanguinarono l'Italia di Salò, siano sfuggiti alla giustizia.

Lo fa a partire dal lavoro del giornalista dell'Espresso che aprì per primo l'armadio della vergogna: Franco Giustolisi. Egli scrisse: "All'inizio i magistrati militari sono stati costretti a subire le fortissime pressioni del potere politico: fu il governo De Gasperi a ordinare l'occultamento dei 695 fascicoli sulle stragi, 415 dei quali indicavano nomi e cognomi degli assassini nazisti e fascisti. Dopo, l'aria è cambiata, e ai magistrati deve oggi andare la nostra massima riconoscenza per aver ricostruito quelle carte e allestito processi ineccepibili. E per essersi rivolti a Germania e Austria affinché le condanne fossero eseguite e gli assassini posti agli arresti domiciliari. Purtroppo, la risposta è stata picche".

"Stiamo parlando della più sconvolgente tragedia italiana, di decine di migliaia di uomini, donne e bambini trucidati dai nazisti perché avevano aiutato la Resistenza o per impedire che lo facessero. Eppure, per loro governi, autorità, partiti non hanno fatto nulla".

In un paese che si appresta a consegnare i "pieni poteri" a un partito che non ha mai rotto i cordoni ombelicali col fascismo, il libro di Biacchessi è più attuale che mai. Verrà presentato sabato 11 novembre a Finale Ligure alle 18 in Via Reclusorio 2, dopo la proiezione di "Pietre Parlanti, sei storie di donne della Resistenza Savonese", un docufilm prodotto da ISREC di Savona e Fondazione De Mari, che racconta il sacrificio delle donne che si opposero agli uomini delle camere a gas e ai loro alleati in camicia nera.

"A Roma sono passate da poco le quattro del pomeriggio quando Ignazio La Russa volta le spalle al Muro del Pianto e condivide le sue emozioni per la visita a Gerusalemme. La visita è finita, ma la domanda indesiderata arriva. 'Presidente, qui nel 2003 Gianfranco Fini definì il fascismo "male assoluto", lei condivide quelle parole?' La Russa sembra spiazzato, di certo non ha voglia di rispondere: 'Ho finito di fare dichiarazioni, non siamo in Italia che uno mi insegue col microfono'." (Monica Guerzoni, "La Russa a Gerusalemme: 'Il fascismo è il male assoluto? Ho finito di fare dichiarazioni'", Corriere della Sera, 6 marzo 2023).

