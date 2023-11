Sabato pellegrinaggio da Altare a Savona sui passi di Pio VII

Prosegue l'originale pellegrinaggio a tappe sulle strade che papa Pio VII dovette compiere a bordo di una portantina per raggiungere Savona, luogo della sua prigionia per volontà di Napoleone Bonaparte, organizzato dall'Ufficio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona - Noli in collaborazione con la Libreria Paoline di Savona e in occasione del bicentenario della morte del pontefice benedettino.

Nella quinta tappa, l'11 novembre, si partirà da Altare per raggiungere il capoluogo attraverso Cadibona. L'ultima tappa, il 18 novembre, porterà dalla città al Santuario Nostra Signora di Misericordia. I percorsi sono lunghi circa 15 - 18 km e si tengono in sabati consecutivi per consentire a tutti di partecipare alle giornate che si preferiscono.

Iniziato il 15 ottobre, il pellegrinaggio attraversa luoghi delle provincie di Savona e Cuneo di alto valore religioso, storico, artistico e naturalistico, affascinanti ma poco conosciuti. Oltre i luoghi che conservano tracce del passaggio di Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, come il Santuario di Vicoforte, Millesimo, Carcare e Savona, dove sono ancora visibili lapidi, arredi e palazzi da lui frequentati, si attraversano altri piccoli centri, come San Michele di Mondovì, Ceva, Mombasiglio, Priero e Castelnuovo Ceva, che aiutano ad immergersi in un'atmosfera d'altri tempi tra i profumi della Langa e i colori sfumati d'autunno delle vigne e dei boschi.