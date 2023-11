Gli investitori dovrebbero preoccuparsi delle recenti recessioni del mercato? Come l'interesse per l'intelligenza artificiale ha mascherato i persistenti problemi economici per i titoli azionari

Dopo una prima metà del 2023 relativamente forte c'è stato un indebolimento dei mercati azionari statunitensi. Vediamo quali sono i possibili indicatori di questa perdita di slancio e capiamo se gli investitori debbano preoccuparsi per i loro guadagni.

Il periodo storico in cui stiamo vivendo sta mettendo a dura prova i mercati economici e finanziari, così come i guadagni e le strategie degli investitori. Dopo il periodo pandemico da Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'inizio del nuovo anno in corso è stato più ottimistico e in rialzo. Ma poi c’è stato un calo generale dell'economia che si è tradotto in recessione. Diventata ufficiale dai dati: due trimestri consecutivi con il Pil in riduzione, una diminuzione dei redditi, dei consumi e della produttività e di conseguenza anche un aumento della disoccupazione.

Se la Cina ha avuto una battuta d'arresto, l'economia statunitense, anche se storicamente è una delle più solide al mondo, ha subito una notevole flessione dovuta all'inflazione che non si è fermata e dall’aumento dei tassi di interesse. Un comportamento analogo che si riflette anche in Europa. Infatti, sia la Fed che la Banca Centrale Europea continuano ad avere pressioni al rialzo sui loro tassi per combattere l'inflazione che è sorvolata a livelli record. Una politica monetaria fortemente restrittiva, cominciata nel marzo del 2022 e che è progressivamente aumentata; attualmente i tassi si attestano al 4,5% in Europa e al 5,25/5,5% negli Stati Uniti.

Inoltre, non solo la guerra tra Russia e Ucraina non sembra pronta a risolversi, ma ci sono nuovi timori che preoccupano i mercati per il recente conflitto in Medio Oriente che possano espandersi oltre a Gaza e Israele. Il petrolio è tornato a salire e si aspetta che il gas faccia altrettanto.

Anche se il presidente della banca centrale statunitense, Jerome Powell, ha rassicurato i mercati e confermato che a novembre ci sarà uno stand bye nei rialzi dei tassi, non sono bastate le sue parole per arginare i dubbi. Gli aumenti, infatti, non sono da escludersi in futuro se i numeri non andranno a favore del calo dell'inflazione. C'è un dato positivo però che arriva dal fronte dell'Eurozona: a settembre, l'indice dei prezzi alla produzione in Germania è sceso di circa il 15%, che si potrebbe tradurre in una speranzosa discesa dell'inflazione, che effettivamente a settembre è calata al 4,3%.

Mentre dal versante Italia è appena arrivata una promozione, ma con riserva. Infatti, l'agenzia Standard and Poor’s ha da poco confermato il rating BBB con outlook stabile. Lo spread tra Italia e Germania si è chiuso a 203 punti. Un livello ancora basso ma più elevato rispetto ai 160 punti dell'estate passata. Anche se le vere partite si giocheranno le prossime settimane con i giudizi di Fitch, il 10 novembre, e di Moody’s, il 17 novembre.

Le luci e le ombre del fenomeno dell'AI

Un punto fondamentale, che recentemente ha influenzato positivamente i mercati finanziari, oscurando le negatività sopra elencate, è stato lo sviluppo significativo dell'AI degenerativa, soprattutto con l'avvento di Chat GPT, con le sue reali e concrete applicazioni in vari ambiti. Un interesse che è esploso e che ha portato luce e guadagni al settore tecnologico. Una rivoluzione con prospettive che avrebbero rimodellato l'economia globale, una risposta anche all'urgente abbassamento della produttività mondiale e con ottime opportunità di business e di investimenti.

Tuttavia, dopo questo exploit del settore degli ultimi mesi, c'è stato un lieve freno.

Riversarsi solo sull'IA c'è il rischio perdere altre opportunità, infatti ci sono alcune ombre ancora da chiarire, come la sua precisione nella produzione, l'ampliamento in alcuni campi, l'etica che vi sta dietro nel suo utilizzo e quindi anche il suo riscontro commerciale, anche se il suo impatto economico potrebbe essere gigantesco, il rischio di una bolla non è da scongiurare.

Maxim Manturov, Responsabile della ricerca sugli investimenti presso Freedom Finance Europe, afferma che: “mentre affrontiamo le complessità dell’intelligenza artificiale generativa nel mercato azionario, diversi fattori ne evidenziano la possibilità di resilienza. L’afflusso di capitale di rischio e il numero crescente di start up sottolineano l’interesse entusiasta e il potenziale per la crescita futura. Inoltre, la capacità dell’IA generativa di cambiare il settore è coerente con il significativo mercato adatto alle sue applicazioni.

Tuttavia, è necessario procedere con cautela, riconoscendo eventuali insidie come: le aspettative gonfiate, le sfide normative e le dinamiche di mercato impreviste. È fondamentale un approccio equilibrato che riconosca sia il potenziale di trasformazione sia la necessità di un’attenta analisi. Attraverso un monitoraggio oculato, una valutazione rigorosa dei dati e un adattamento costante, il percorso verso una crescita sostenibile delle azioni di IA generativa può diventare più visibile”.

La situazione è dunque incerta e difficile da prevedere. In una simile fase è importante che gli investitori non reagiscano nell'immediato alle notizie economiche negative ma che si affianchino a broker d'azioni professionisti che li aiutino ad attenersi a dei piani precisi nel lungo periodo, a tenere un portafoglio ampio e dare un focus particolare alla stabilità degli utili, in modo quindi da generare ricavi interessanti e gestire al meglio le proprie risorse.