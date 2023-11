Savona, confermate le aliquote Irpef e Imu, assessore al Bilancio: “Allo studio misure per la casa e i redditi”

La giunta ha approvato le aliquote relative a IMU e all'addizionale IRPEF per l'anno 2024. Sempre sul fronte del bilancio è stata applicata la quota di avanzo vincolato, oltre 400mila euro, necessaria per erogare nella busta paga di dicembre ai dipendenti comunali a tempo indeterminato l'anticipo dell'aumento per il 2024, così come stabilito dal governo.

La delibera sull'IMU conferma le aliquote dello scorso anno, ovvero: 1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale; 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze; 11,4 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per le aree edificabili.

“Nel bilancio di quest'anno non ci sono ancora le condizioni per una modifica – commenta l'Assessore al Bilancio Silvio Auxilia – Ma per il futuro, insieme con l'Assessore Viaggi, abbiamo già avviato una serie di approfondimenti. Con la Consulta per la Casa stiamo studiando manovre che consentano di allentare la pressione tributaria per promuovere l'utilizzo del patrimonio immobiliare della città con politiche mirate”.

Anche per quanto riguarda l'IRPEF viene confermata la disciplina dello scorso anno (0,8%). In sede di bilancio verranno confermate le agevolazioni previste per le fasce più deboli per l'accesso ai servizi pubblici. “Per quanto riguarda questa imposta stiamo registrando un lieve aumento del gettito – dice l'Assessore Auxilia - Se la tendenza dovesse consolidarsi ci consentirebbe di valutare interventi migliorativi a favore dei cittadini più bisognosi”.