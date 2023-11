Savona, sfreccia su una bicicletta elettrica modificata: scattano il sequestro e la sanzione

Spesso chi compra le bici a pedalata assistita non è ben consapevole delle differenze che esistono tra bicicletta e motorino, oppure non sa semplicemente che facendo delle modifiche tecniche che cambiano lo stato originale del mezzo, si potrebbe andare incontro a sanzioni pesanti, proprio come è successo ad un savonese.

L'uomo è stato fermato dalla polizia locale mentre girava con una bici elettrica modificata rendendola vero e proprio ciclomotore, senza rispettare gli obblighi assicurativi, quelli derivanti dall'immatricolazione, che ovviamente non esisteva. Per questo motivo è scattata la sanzione da parte del personale del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale Savona, mentre il mezzo è stato sequestrato.