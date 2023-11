Smantellato traffico di droga ad Albenga, la polizia locale sequestra 1kg e 400 grammi di hashish: due arresti e una denuncia

Uno strano via vai di auto su viale Italia non è passato inosservato agli agenti della polizia locale di Albenga che, durante i servizi di pattugliamento del territorio, sia in divisa che in borghese, sono riusciti a percepire, grazie alla conoscenza della città e di chi la frequenta, una situazione sospetta.

È così che gli agenti dell’Unità Operativa Sicurezza Urbana hanno messo a segno un duro colpo alla rete dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si sono trovati nel posto giusto, nel momento giusto e, a conclusione di un breve periodo di osservazione, avvenuto a seguito di alcune segnalazioni di criticità evidenziate dai cittadini, hanno intercettato una vera e propria “attività di compravendita di sostanze stupefacenti”.

L'offerta incontrava la domanda all'interno di una vettura in sosta nel centralissimo viale Italia, dove gli agenti hanno individuato un 30enne extracomunitario, le iniziali F.T., già attenzionato dagli uomini della polizia locale, intento a vendere quattro dei quattordici panetti di hashish, per un totale di 1 kg e 400 grammi di stupefacente in totale, ad altri due individui, entrambi di 21 anni, uno di Sanremo (le iniziali O.A.) e l'altro di Ospedaletti (le iniziali H.A.).

Gli agenti in borghese, impegnati a monitorare quanto stava accadendo, sono intervenuti nel momento in cui il 30enne stava contando gli 840 euro appena ricevuti. Sono quindi scattate le manette per tutti i protagonisti della vicenda. A seguito delle perquisizioni effettuate - tre personali e una veicolare - la polizia locale ha rinvenuto altri 400 euro e alcuni frammenti di hashish indosso ai giovani imperiesi.

A seguito di quanto accertato, il 30enne è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. Analoga sorte è toccata a O.A., per il solo reato di spaccio di stupefacenti. Denuncia in stato di libertà invece per H.A., poiché inquadrato all'interno della vicenda con un ruolo marginale.

Ieri mattina al termine dell'udienza di convalida degli arresti, F.T. è stato condotto direttamente dagli agenti della polizia locale presso il carcere di Imperia, mentre O.S. è stato rimesso in libertà gravato da divieto di dimora nella provincia di Savona.

Non è la prima volta che gli agenti della polizia locale sequestrano un considerevole quantitativo di stupefacente, a riprova questo, della fondamentale conoscenza del territorio da parte degli operatori e dell'attenzione riposta alle segnalazioni pervenute dai cittadini.

Ieri, mentre gli agenti stavano portando a termine questa importante operazione, l'assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci ha partecipato alla riunione che si è tenuta in Prefettura, afferente alla regia del patto sulla sicurezza, a suo tempo sottoscritto dal sindaco e dal Prefetto: "La polizia locale di Albenga in collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio, sta evidentemente portando a segno importanti risultati - commenta Vannucci - Voglio ringraziarli calorosamente per il loro impegno quotidiano sul territorio. Come amministrazione, di concerto con la Prefettura stiamo portando avanti le strategie previste nel Patto della Sicurezza che riguarda la nostra città".