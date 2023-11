Punto nascite del San Paolo, Santi: "Sconfitto chi gufava su questa vicenda"

“Tanto è stato detto sul punto nascite dell'ospedale San Paolo di Savona ma soprattutto tanta inutile polemica è stata fatta”. Il consigliere Santi interviene sul caso del punto nascite del San Paolo che, come detto e poi confermato recentemente dalla Regione, resterà.

“Lo scorso anno personalmente avevo contattato il Presidente della Regione Giovanni Toti – dice Santi - esprimendo preoccupazione per le notizie che erano trapelate in merito alla possibilità che Savona potesse perdere un reparto ospedaliero così importante ma avevo ottenuto assicurazioni in merito. Nel frattempo lo stesso Assessore Regionale alla Sanità aveva fornito ulteriori assicurazioni affermando che il punto nascite dell'ospedale è funzionale anche alla confinante provincia di Genova".

"Nonostante ciò - prosegue Santi - era stata organizzata una inutile manifestazione politicizzata dai partiti e dai gruppi di sinistra a favore del punto nascite nonostante che il Sindaco di Savona fosse stato ricevuto personalmente dal Presidente della Regione e assicurato in merito. L'Assessore regionale alla sanità durante una visita a Savona aveva fugato ogni dubbio sulla permanenza a Savona del punto nascite”. Pochi giorni fa la conferma da parte di Gratarola.

“Ma veniamo ad oggi, arriva l'ufficialità da parte dell'assessore regionale alla Sanità durante un convegno a Savona il nostro Ospedale come promesso nei mesi precedenti da parte dei massimi vertici della Regione avrà il suo punto nascite. Nei mesi scorsi si sono versati fiumi di inchiostro su questa vicenda ,sterili polemiche politiche di parte e tanta disinformazione creata a regola d'arte".

"Il prossimo 21 novembre - conclude Santi - sarà votato il nuovo piano sanitario regionale e finalmente sarà sancito il mantenimento del punto nascite. Sconfitto chi in malafede gufava su questa vicenda".