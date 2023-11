Sanità, in Asl 2 le uscite dall'azienda degli infermieri superano le assunzioni

Alle 27 cessazioni del lavoro da parte degli infermieri all'Asl 2, nel periodo tra marzo e giugno,(24 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato), corrispondono 18 nuove assunzioni nel periodo da marzo a a settembre. Di queste 8 sono a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato.

I dati sono quelli forniti dall'Assessore Gratarola ai consiglieri del Pd in Regione che ne hanno fatto richiesta con un'interrogazione. “E' un dato fortemente allarmante – spiega il consigliere regionale Roberto Arboscello – anche perché rispetto alle altre Asl quella del savonese ,in termini di assunzioni rispetto alle uscite è una di quelle messe peggio. L'Asl2 si sta muovendo verso l'attuazione del Pnrr e la riorganizzazione della sanità territoriale anche il quel caso servirà personale”.

“Com'è noto – replica l'azienda sanitaria - ASL2 ha programmato da tempo, su input di Alisa, il concorso congiunto con Asl1 per infermiere professionale, di cui quest'ultima è stata capofila. Il concorso si è concluso recentemente e permetterà di assumere tutte le risorse umane necessarie per coprire il turn over e per il fabbisogno ulteriore di IP in programma per ASL2”.

Secondo la Cgil il problema riguarda anche altre figure professionali: in base ai dati del sindacato mancherebbero circa 120 oss, 30 tecnici di laboratorio, 15 di radiologia, 10 educatori e 10 fisioterapisti.

“Si deve ragionare su un organico adeguato a fornire una assistenza di ottima qualità – spiega Ennio Peluffo di Fp Cgil - non sulla copertura delle carenze. Nell'interesse dei lavoratori e per la tutela la salute dei cittadini. Per gli oss è una graduatoria aperta con una lista lunga di persone che potrebbero essere assunte subito e che senza la proroga è possibile che la prossima estate scada e si debba fare un nuovo concorso con procedure lunghe, mentre c'è bisogno subito di Oss”.

“Ogni giorno, ogni settimana noi registriamo dimissioni di infermieri e medici – aggiunge Andrea Pasa, segretario Cgil – che lasciano la sanità pubblica e tanti lasciano il mestiere perché sono stati in qualche modo sbeffeggiati da anni, sia dal punto di vista normativo, da Governo, ministero e Regione”.

“L'Azienda è sempre disponibile al confronto serio e costruttivo – risponde l'Asl - . Le cifre citate non trovano attualmente riscontro rispetto alle interlocuzioni ufficiali periodiche con i sindacati. ASL2 continua a lavorare per ottimizzare al meglio le risorse destinate alla sanità, grazie all'impegno dei professionisti che ne fanno parte”.