Boissano, la Parrocchia S. Maria Maddalena chiusa per rischio crollo: il Comune mette a disposizione la Sala Polivalente in Via Pozzo

Dopo la chiusura per rischio crollo della Parrocchia Santa Maria Maddalena, a Boissano si lavora per permettere comunque il prosieguo delle attività parrocchiali.

"In un momento di emergenza dovuto alla chiusura della Chiesa di Santa Maria Maddalena e dell'oratorio di Boissano resasi necessaria, dopo intervento dei Vigili del Fuoco, per salvaguardare l'incolumità delle persone, ritengo sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale concedere l'uso della Sala Polivalente sita in Via Pozzo, per permettere la celebrazione della Santa Messa della domenica mattina e per lo svolgimento del Catechismo per le classe della scuola secondaria di primo grado" fa sapere il sindaco Paola De Vincenzi attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune.

"Il Comune è al fianco del Parroco del paese disponibile per qualsiasi esigenza e a sostegno di utili iniziative, nella speranza che la situazione di criticità venga risolta al più presto" aggiungono inoltre dal Comune.

Nel frattempo don Paul Jean Jacques Penda, parroco del paese, ha fatto sapere che per il prosieguo delle attività religiose si spera di poter tornare quantomeno ad utilizzare i locali dell'oratorio adiacente alla chiesa. Don Penda ha inoltre sottolineato come il sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sia stato sollecitato proprio da lui stesso per verificare le condizioni di sicurezza dell'edificio religioso.

I danni constatati hanno poi portato all'ordinanza firmata dalla prima cittadina. Secondo quanto si legge nel provvedimento, in seguito al sopralluogo sono emersi "la rottura della struttura in legno del tetto ed in particolare della trave di colmo con conseguente cedimento dei travetti laterali, distacco di tegole con contestuali infiltrazioni di acqua all’interno dell’immobile; inoltre all’interno della chiesa sono state notate fessurazioni sul soffitto in adiacenza a delle notevoli infiltrazioni d’acqua notate da fiorescenze sulla volta stessa".