Sicurezza in fabbrica: obblighi e doveri dei dipendenti

Gli incidenti sul posto di lavoro, spesso frequenti e in alcuni casi anche gravi, sono un problema che molto spesso emerge nella cronaca. Urge quindi fare una riflessione su quali siano i compiti di ogni singolo attore coinvolto.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di legge di organizzare gli spazi lavorativi in modo da ridurre al minimo i potenziali rischi. I lavoratori, dal canto loro, hanno il dovere e l’obbligo di apprendere le modalità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei macchinari che usano ogni giorno. Solo con un’azione congiunta è possibile rendere più sicuro l’ambiente di lavoro, evitando così anche gli incidenti meno gravi.

Non solo DPI

Spesso quando si parla di sicurezza sul posto di lavoro ci si riferisce quasi esclusivamente ai DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, e in effetti questi occupano un ruolo importante nel rendere più sicuro un ambiente lavorativo. Si tratta di tutti quegli accessori che permettono a ogni lavoratore di svolgere il proprio compito evitando varie tipologie di rischi. Ovviamente esistono tantissimi DPI, ognuno di essi è adatto a uno specifico compito e a un preciso ambito, come avviene ad esempio per i dispositivi che proteggono le mani dal calore o l’apparato uditivo dai rumori troppo fori.

Un altro importante elemento della sicurezza sul posto di lavoro, di cui spesso non si parla, riguarda l’uso corretto di macchinari e la loro manutenzione. Le macchine utensili e qualsiasi altro genere di macchinario per uso lavorativo presentano diverse tipologie di protezioni, necessarie per limitare i potenziali incidenti.

La manutenzione dei macchinari

Perché una macchina utensile sia utilizzabile a lungo è necessario che sia svolta la costante e regolare manutenzione. Questa consente anche di verificare e controllare le protezioni volte a rendere più sicuri questi macchinari e vale per ogni tipologia. Anche la macchine utensili usate, ad esempio, sono revisionate e riparate prima della vendita, perché possano risultare sicure per tutta la durata dei turni di lavoro.

Il datore di lavoro deve prevedere e programmare tutti gli interventi manutentivi; in vari casi questi devono essere eseguiti da ditte specializzate, che siano in grado di certificare ogni intervento effettuato e di seguire appositi protocolli di controllo e di verifica.

Il lavoratore ha il compito di segnalare al proprio caposquadra ogni anomalia che eventualmente si verifica durante il suo turno lavorativo. Anche qui è un lavoro in concerto, in sinergia, che coinvolge tutti i lavoratori e chi si occupa della sicurezza in azienda. Va precisato inoltre che alcune tipologie di interventi di manutenzione sono previsti da precise normative, che ne richiedono l’esecuzione periodica entro un lasso di tempo che dipende dal macchinario o dall’accessorio in particolare.

Le protezioni per macchine utensili

Quando si tratta nello specifico di macchine utensili le protezioni disponibili possono essere varie. Anche perché si sta parlando di un intero comparto di macchinari, che quindi possono differirne enormemente gli uni dagli altri. Ci possono ad esempio essere coperture che riparano l’operatore dalle parti in movimento di un macchinario e per avviarlo è necessario che le coperture siano chiuse. Lo stesso avviene per le paratie di sicurezza, che fanno in modo che l’operatore non si possa avvicinare ad alcune parti del macchinario, fisse o mobili che siano.

In caso di malfunzionamento o di problemi le macchine utensili devono essere munite anche di dispositivi di arresto d’emergenza, perché l’operatore possa fermare un macchinario rapidamente e facilmente. Ci sono poi macchinari per il cui comando è necessario posizionare entrambe le mani su appositi spazi o pulsanti, o sistemi di rilevamento con sensori che evidenziano la presenza di oggetti o corpi estranei in posizioni strategiche, fermando la macchina in caso di pericolo.