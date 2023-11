Regione, Alessio Piana è il nuovo assessore allo Sviluppo Economico, Toti: “Massima fiducia”

"Accogliamo con grande entusiasmo il nuovo assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Apprezziamo la scelta indicata dal direttivo regionale della Lega Liguria e condivisa dai consiglieri regionali in quanto Piana è un politico apprezzato e stimato che ben conosce i valori della Giunta e per questo saprà lavorare nel solco della continuità”. Così in una nota stampa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Il suo impegno sul territorio è ampiamente riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti del suo predecessore”.

“Ad Andrea Benveduti - conclude il governatore Toti - vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per aver contribuito in questi anni al raggiungimento di obiettivi chiave per l'economia e lo sviluppo della nostra regione. Benvenuto a bordo Alessio Piana, e buon lavoro!".