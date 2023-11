La Sampdoria a Modena per confermarsi, Pirlo: "Importante dare continuità ai risultati"

Il gusto piacevole della vittoria è una sensazione che la Sampdoria vuole continuare a vivere. Dopo il successo di sabato scorso con il Palermo, i blucerchiati tornano in campo oggi (ore 16.15, arbitro Ayroldi di Molfetta) sul campo del Modena.

Il tecnico doriano dovrà fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi della rosa: "Diversi giocatori si sono ammalati - ha sottolineato - Alcuni sono rientrati, altri hanno ancora sintomi. Stiamo valutando con i medici il da farsi in vista della gara. Chi lo ha avuto all’inizio è disponibile, forse non al massimo delle forze".