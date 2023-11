Da Alassiowood 9mila euro per la ricerca sul cancro al seno, Gigi Ciccione: “Un risultato inaspettato”

“È stata una raccolta fondi che è andata largamente oltre le nostre aspettative. 9mila euro che saranno interamente devoluti alla Brest Unit dell’Ospedale San Martino di Genova, per le cure contro il cancro al seno, una delle patologie più subdole, che ogni anno colpisce molte donne. I veri protagonisti sono state le persone che hanno recepito questa tematica e hanno devoluto per la ricerca”. Gigi Ciccione, fondatore e amministratore di Alassiowood, il gruppo Facebook goliardico e satirico che ha lanciato la raccolta fondi commenta così, ai microfoni di Savonanews, l’ottimo risultato raggiunto.

“Oltre a loro – prosegue Ciccione -, ci sono sicuramente altre due protagoniste indiscusse: Chiara Picollo e Francesca Parodi . Chiara ci ha messo la faccia (nel senso che è stata aggredita dal male) e Francesca le gambe, dedicandole una corsa di 100 km un ultra trail”.

“Io con Alassiowood mi sono ritrovato a fare da regista a questa iniziativa raccontando questa bellissima storia di solidarietà al femminile. Se ci fosse la notte degli Oscar, loro lo vincerebbero come attrici protagoniste. Un’iniziativa che ci ha coinvolto tutti e che terminerà mercoledì (15 novembre, ndr) con il bonifico”.

Venerdì 10 novembre l’apericena presso l’hotel Milanesina ad Alassio, promosso e offerto dalla titolare Francesca Lamanna, che ha riunito molte delle persone che hanno preso parte, anche solo come donatori, all’iniziativa partita con l’annuncio dello scorso 4 ottobre. Tra loro anche don Gabriele Corini, parroco della chiesa di Sant'Ambrogio, il vicesindaco Angelo Galtieri, con Cristina Boeri, Franca Giannotta, Patrizia Mordente, Roberta Zucchinetti e Simona Ivaldi. Ad allietare la serata con la loro musica, il cantante Ze Laudani e Valeria Rossi.

“A volte le battaglie si scelgono – aveva spiegato l’atleta alassina Francesca Parodi, che ha dato vita all’iniziativa insieme a Gigi Ciccione -. Ho scelto di mettermi al fianco di Chiara, un’amica di Alassio che a marzo di quest’anno ha scoperto di avere un cancro al seno, e di combattere con lei, a modo mio, nell’unico modo che conosco: fare del bene… correndo!”.

Così lo scorso 14 ottobre Francesca ha partecipato al Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, una tra le gare di trail running più importanti del nord Italia, lunga 100km e con 5200 metri di dislivello positivo. Mentre lei era impegnata ad Omegna a macinare km e dislivelli, tutti erano inviati a partecipare all’iniziativa solidale ‘Alassiowood 100 km per la Ricerca’. In pratica, era stato messo in vendita ogni singolo km percorso da Francesca, alla cifra di 15 euro.

Con un video messaggio, lanciando la raccolta fondi, Chiara, Francesca e Gigi affermavano fiduciosi: “Contiamo su di voi!”, ma di certo non pensavano di ricevere ben 9mila euro di donazioni. Ottimo risultato per tutti, soprattutto per chi attende cure e terapie che, grazie alla ricerca, possono andare verso la soluzione definitiva e salvare sempre più vite.