Quali sono le regioni italiane più fedifraghe?

Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e… traditori! E’ questa la fotografia scattata da un recente sondaggio demoscopico condotto, in forma anonima, nel nostro paese, che offre un quadro di come gli abitanti del Belpaese non disdegnano affatto la “scappatella”, in alcuni casi per “mancanze” attribuite al partner e in altre, invece, per il semplice gusto di vivere l’adrenalina di un’avventura extraconiugale.

Secondo questa mappatura, almeno il 70% degli italiani dichiara di aver tradito il partner, perlomeno in una circostanza, negli ultimi ventiquattro mesi. Un dato, secondo alcuni, che potrebbe essere superiore: il sondaggio, seppur svolto in forma totalmente anonima, potrebbe aver portato alcuni soggetti a non rispondere in modo totalmente veritiero.

Il fenomeno, tuttavia, non riguarda le varie regioni italiane in modo omogeneo. Basti pensare, ad esempio, che nel Trentino Alto-Adige, regione fanalino di coda di questa classifica, si registra un tasso “fedifrago” pari al 42,5%, esattamente la metà di quello censito nella regione che svetta in questa speciale graduatoria.

Lombardia

La regione col più alto tasso di tradimenti in Italia, infatti, è la Lombardia, dove l’80,5% del partner ha dichiarato di essersi concesso qualche momento di evasione al di fuori della coppia. Le città più fedifraghe sono Milano, ricca di opportunità in virtù di una vita notturna particolarmente movimentata e i milioni di abitanti presenti, Brescia e Bergamo, città, quest’ultime, dove il lavoro è un “mantra imprescindibile” senza rinunciare al relax sotto le coperte.

Lazio

La medaglia d’argento della regione più fedifraga la guadagna il Lazio, che fa registrare una percentuale di poco inferiore rispetto alla Lombardia: 80%. Roma, per quanto ovvio, fa la parte del leone: la città capitolina, infatti, risulta - in termini assoluti - la seconda italiana dove si consumano il maggior numero di scappatelle extraconiugali, superata solo da Milano in questa speciale classifica. La seconda città laziale più fedifraga, invece, è Latina, particolarmente fervida di avventure durante il periodo estivo.

Campania

Il terzo posto spetta alla regione Campania, nota per la passionalità e il romanticismo dei propri cittadini. Questi tratti caratteriali portano a vivere l’amore ancor più intensamente, creando molteplici presupposti per vivere relazioni al di là del rapporto di coppia. Napoli guida la classifica, grazie alla effervescente vita notturna che è in grado di offrire ai residenti e ai milioni di turisti che, annualmente, la visitano per un periodo di vacanza.

Toscana

Fuori dal podio, con una propensione al tradimento dei propri cittadini pari al 74%, troviamo la Toscana, una delle più belle e suggestive regioni del panorama italiano. Sarà proprio l’aria romantica che si respira a quelle latitudini, ben testimoniata, ad esempio, dalla città di Firenze, che invoglia i toscani a cercare emozioni al di fuori del rapporto di coppia? Oltre al capoluogo, esistono altre località che fanno registrare tassi fedifraghi piuttosto cospicui. Non si spiega altrimenti l’elevato numero di incontri livorno o quelli numericamente altrettanto rilevanti che avvengono nell’incantevole Siena, città estremamente passionale e frizzantina.

Emilia Romagna

Al quinto posto, invece, si piazza l’Emilia Romagna, regione solitamente fertile di scappatelle nel periodo estivo, quando la movida, in particolar modo nella zona della costa romagnola, s’infiamma con l’avvento di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le città più fedifraghe sono Bologna, dove non manca la presenza di studenti universitari fuori sede, Rimini, Forlì e Parma.

Liguria

Scorrendo la classifica troviamo le Marche, con una propensione al tradimento del 72%, mentre la nostra Liguria “guadagna” il settimo posto (71%). La città dove si registra il maggior numero di “incontri clandestini” è Genova, seguita da Savona e Imperia. La top ten, poi, è completata da Veneto (64,5%), Piemonte (63,5%) e Abruzzo (63%).