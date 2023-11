Toti presenta la manovra di bilancio 2024: 50 milioni di euro per sbloccare le liste d’attesa (Video)

Presentata la Manovra Finanziaria Regionale Liguria 2024: Investimenti per il Benessere Sociale e lo Sviluppo Sostenibile

Oggi è stata ufficialmente presentata la Manovra Finanziaria della Regione Liguria per l'anno 2024, con un bilancio totale di 7.1 miliardi di euro.

Uno degli obiettivi principali della manovra è l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità. Con un investimento significativo di 50 milioni di euro, si prevede di incrementare l'accesso alle cure mediche, garantendo un servizio più efficiente e tempestivo per i cittadini.

“Questi fondi verranno messi a gara e quindi potranno essere autorizzati sia dalla sanità pubblica sia dalla sanità privata convenzionata - dice il presidente Giovanni Toti - Saranno assegnati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. Parliamo di protesi, diagnostica per immagini, oculistica, chirurgia generale di media-bassa complessità, urologia. Questo investimento dovrebbe coprire la quasi totalità delle fughe in strutture sanitarie fuori regione”.

A partire dal 2024 più di 22.000 famiglie liguri con un ISEE fino a 35.000 euro potranno beneficiare di asili nido gratuiti. Inoltre, il progetto "Inglese 0-6 anni" nei nidi e nelle scuole dell'infanzia rappresenta un'iniziativa innovativa per promuovere l'apprendimento della lingua inglese fin dalla prima infanzia.

La manovra dedica anche risorse alla rigenerazione urbana e alla sicurezza ambientale, con 8 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana e 20 milioni per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei fiumi.

“Finanziamo almeno una trentina di progetti con 20 milioni di euro per mettere in sicurezza strutturalmente, con pulizia dell’alveo, i nostri fiumi”, dice Toti

Positivi i dati sull’export, con una crescita tendenziale del 21% per la Liguria grazie ad una dinamica congiunturale che in corso d’anno ha sfiorato il 60%.

Anche il movimento turistico registra incrementi rispetto al periodo precedente: da gennaio ad agosto di quest’anno sono state registrate oltre 12 milioni di presenze, con una crescita del 3,65% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nel settore crocieristico la Liguria si conferma leader nazionale con oltre 3 milioni di passeggeri in costante crescita (+30% sul 2022).

Alla luce di questo e tenuto conto del massiccio programma di investimenti pubblici legati al Pnrr e agli altri fondi nazionali ed europei, che daranno una decisa spinta alla spesa pubblica, vengono confermate le previsioni di scenario formulate nel Defr 2024-2026 attribuendo alla Liguria una capacità di crescita e di sviluppo superiore al trend nazionale.

Con la manovra vengono inoltre attivate alcune esenzioni dalla tassa auto destinate a particolari categorie di veicoli: viene messa a regime l’esenzione per i veicoli di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo (AIB), in riconoscimento della finalità di interesse pubblico e protezione sociale della loro attività; viene disposta l’esenzione per gli autobus storici, considerata l’importanza del recupero, della conservazione e del restauro di questi mezzi di accertato valore storico-culturale, destinati anche all’impiego in manifestazioni ed eventi, in attività didattiche e di promozione turistica del territorio ligure.

Nelle prossime settimane la manovra approvata dalla Giunta approderà in Commissione consiliare in vista della definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale entro la fine dell’anno.

PRINCIPALI MISURE PREVISTE NEL 2024

• Asili nido gratuiti

Nel 2024 vedrà la luce anche una serie di misure di sostegno alla famiglia a partire dalla gratuità degli asili nido per i genitori di bimbi fino a 3 anni e con un Isee sociale fino 35mila euro (era 20mila fino a quest’anno). Si stima una platea di potenziali beneficiari che comprende 22.400 nuclei familiari.

• L’inglese negli asili e scuole materne

Prenderà il via anche la sperimentazione dell’insegnamento dell’inglese nel sistema 0-6 anni quindi negli asili e nelle scuole materne attraverso la formazione, su base volontaria, dei maestri e delle maestre.

• Dote Sport 2024

Stanziati 2 milioni di euro per il 2024 per sostenere un maggior numero di famiglie, si stima oltre 7mila, con ragazzi che praticano un’attività sportiva, ampliando la platea dei beneficiari grazie all’innalzamento del tetto di Isee fino a 35mila euro. Nelle tre edizioni precedenti sono stati erogati complessivamente 1,4 milioni di euro.

• Voucher animali d’affezione

In tema di medicina veterinaria, considerate le difficoltà economiche del momento, per i proprietari di animali d’affezione ed in relazione all’ISEE verrà varata nelle prossime settimane una misura per garantire la prima visita gratuita dal veterinario. Lo stanziamento è di 500mila euro.

• Starsbox

Sul fronte del turismo, la Liguria guarda le stelle: dal 2024 anche i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere potranno attrezzare aree con allestimenti 'glamping', un'esperienza a 360 gradi che combina la bellezza della vita all’aria aperta a contatto con la natura con i servizi in stile resort.