A Savona il giornalista Antonio Tortolano presenta il suo primo libro "APProposito d'amore"

Sarà una prima volta a Savona quella di giovedì 16 novembre, a partire dalle ore 18.30 nei locali della libreria Feltrinelli, per il giornalista e autore televisivo (tra cui The Voice e X-Factor) Antonio Tortolano, nella Città della Torretta per parlare del suo libro d'esordio dal titolo "APProposito d'amore".

Direttamente da Milano, dove ha recentemente fatto sold-out nella casa-museo "Spazio Tadini", l'autore parlerà delle relazioni al tempo degli smrtphone: aneddoti, incontri irriverenti, disavventure rocambolesche e riflessioni sulla società che cambia, in un valzer tra vecchie e nuove generazioni non così diverso dal passato. Single? Poco male, ora basta un click!

Al termine dell'appuntamento, durante il quale sarà presente anche l'editore De Ferrari, l'autore si dedicherà al firmacopie coi presenti.

Per le prenotazioni dei posti, gratuiti ma limitati, è possibile rivolgersi al numero WhatsApp 3534184503 o alla email: savona@feltrinellifranchising.it.