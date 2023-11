La "region" Finalese ancora protagonista del calendario UCI: il mondiale 2024 partirà dalla Liguria

Per anni sede dell'evento di chiusura della stagione mondiale, nel 2024 il territorio del Finalese sarà ancora una volta protagonista del calendario degli eventi mondiali della mountain-bike, da alcuni anni passati ufficialmente sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale.

Dopo essersi confermato tappa imprescindibile nel percorso della scorsa stagione pur col cambio storico che ha portato gli atleti di bici fuori strada da tutto il mondo nel savonese in primavera, nel weekend del 2 giugno, il nostro territorio aprirà il calendario della prossima edizione delle UCI Mtb World Series, in un appu fissato al fine settimana dal 10 al 12 maggio.

Ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale è stata proprio l'associazione mondiale ciclistica, non senza elogi per la passione e la dedizione del territorio alla mountain-bike, l'unione di intenti che ha portato negli anni una piccola comunità a sviluppare un evento di importaznzza mondiale. Ma anche la qualità dei percorsi e la spettacolarità dei paesaggi che il Finalese offre.

I dettagli della manifestazione saranno svelati in futuro, l'attesa è però già cominciata per gli appassionati di enduro e non solo.