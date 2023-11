Rigassificatore, lista Toti: "Raccolta firme Arboscello ennesima dimostrazione di malafede"

"Il Consigliere Regionale Arboscello, dimostra ancora una volta la sua totale impreparazione e soprattutto malafede promuovendo, finora con scarso successo, una petizione online per chiedere al presidente Toti, in veste di commissario di governo, di ritirare il progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo di Vado Ligure".

Ad affermarlo sono gli esponenti della lista Toti che proseguono: "Peccato che il progetto faccia parte del Piano energetico nazionale, varato dall’allora governo Draghi e portato avanti con determinazione dall’Esecutivo in carica per garantire a milioni di italiani l’approvvigionamento di energia di cui hanno bisogno. Certamente il partito di Arboscello non può chiedere alcun passo indietro su questo tema a livello nazionale, avendo votato a favore di quel piano energetico e pure dei rigassificatori in Toscana e in Emilia-Romagna, mentre qui in Liguria si oppone al progetto di Vado Ligure per pura strumentalizzazione politica".

"Ribadiamo, sperando una volta per tutte, che sarà la Via nazionale a decidere se il progetto rispetti o meno i parametri di legge per la sicurezza e la salute dei cittadini: né Toti, né Snam come soggetto attuatore del Piano di governo, né tantomeno Arboscello e i suoi compagni di partito che rappresentano la peggiore politica, alimentando pregiudizi e paure. I pareri che il consigliere sventola non sono altro che richieste di spiegazioni o integrazioni progettuali riferite a Snam dai diversi enti competenti, quali Ispra, l’Istituto Superiore di Sanità, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto".

"Se al termine di questa complessa procedura la Commissione di Via nazionale dirà che il rigassificatore non è compatibile con quel territorio, mette a rischio persone o ambiente, il presidente e commissario Toti ha ribadito più volte non firmerà l’autorizzazione all’impianto. Ma se quella stessa Commissione darà parere positivo e lo valuterà sicuro e compatibile con l’ambiente circostante, ci aspettiamo che tutti, esponenti del Pd compresi, accettino la decisione", concludono dalla lista Toti.