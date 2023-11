Cairo, crisi cooperativa Lanza del Vasto: il centro diurno di Villa Sanguinetti chiude

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio odierno: il centro diurno della residenza protetta Villa Sanguinetti chiude. La serrata sarà in vigore dalla giornata di domani. Un finale amaro che fonda le radici nella crisi della cooperativa sociale Lanza del Vasto, gestore della struttura, dove fornisce il servizio di assistenza alle persone con disabilità.

"Perdiamo una struttura basilare per il nostro territorio - commenta con un filo di amarezza Roberto Speranza, vice sindaco di Cairo Montenotte e assessore alle politiche sociali, alla disabilità e alla famiglia - In questi mesi la nostra attenzione è stata massima. Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per mantenere il servizio attivo. Ci siamo affidati anche ad un legale. Il comportamento della cooperativa non è stato un granché".

Secondo quanto appreso, sarebbe in corso una trattativa tra privati per la cessione del ramo d'azienda verso un'altra cooperativa.

Il centro diurno a carattere socio-educativo, situato al piano terra della struttura di proprietà del comune, è rivolto ad un massimo di 24 ospiti con disabilità stabilizzata, provenienti prioritariamente dai comuni del Distretto Sociosanitario 6 Bormide. Le attività svolte sono finalizzate al recupero e mantenimento delle abilità sociali, cognitive e motorie, attraverso la proposta di percorsi di laboratorio e azioni finalizzate alla cura di sé e dell’ambiente, in funzione del conservazione delle autonomie, dell’autodeterminazione e del contrasto allo sfruttamento del vantaggio secondario della disabilità.

"Purtroppo le tempistiche della trattativa non dipendono da noi, altrimenti avremo già provveduto con un altro affidamento. Speriamo che il passaggio si completi il prima possibile, in modo tale da riprendere il servizio e portare a completamento i progetti che sono in programma, a partire dalla messa ottimale della struttura", conclude Speranza. Il servizio residenziale per ora resterà in funzione.

Lo scorso ottobre il gruppo di opposizione Cairo in Comune aveva depositato un'interrogazione per chiedere rassicurazioni sulla situazione.