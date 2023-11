Parcheggio di Piazza del Popolo, Russo ai savonesi: "E' sottoutilizzato, sfruttatelo di più"

“Tra i molti commenti al post sul parcheggio dell'Arsenale ripropongo qui l'osservazione di chi sottolinea che il parcheggio di piazza del Popolo è un serbatoio di posti auto che resta sottoutilizzato”.

Con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco Russo spiega l'importanza del parcheggio di piazza del Popolo, spesso con posti liberi. "In effetti, il parcheggio è molto grande - scrive Russo - e in tutte le ore del giorno si trovano posteggi liberi, solo a metà mattina, a volte, vi avvicina alla capienza massima. Inoltre, è collocato in una posizione strategica. Se guardiamo GoogleMaps dista 5 minuti a piedi da piazza Saffi, 5 da piazza Sisto, 8 dalla Torretta e 11 dalla Darsena".

Tra le critiche fatte al parcheggio di Piazza del Popolo, però, ci sonbo quelle relative alla sicurezza. "Le stesse persone, giustamente - spiega Russo - sottolineano però problemi di sicurezza, criticità che funge da deterrente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Mi sembra utile allora ricordare una notizia che abbiamo divulgato a fine ottobre e che è stata resa nota dalla stampa locale: l'amministrazione ha stanziato 100mila euro per rendere più sicuro il parcheggio in questione".

"In queste settimane gli uffici stanno predisponendo la sostituzione di nuovi proiettori Led nei lampioni già esistenti - continua Russo - e stanno studiando l'ubicazione di nuove torri faro. Inoltre, la videosorveglianza verrà potenziata su tutta l'area di sosta di piazza del Popolo, in modo da rendere più sicura l'area".

"Naturalmente a queste azioni dovranno seguirne anche altre che stiamo concordando con la prefettura - conclude il primo cittadino -. Sarebbe importante che, anche grazie a queste misure, i savonesi utilizzassero in maniera più intensa questa risorsa della città che è comoda, centrale e strategica".