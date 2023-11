Savona, approvato in tempi record il Bilancio 2024: 64milioni di spesa corrente, mezzo milione per la manutenzione

Questa mattina la giunta ha approvato il bilancio 2024, un bilancio con una spesa corrente di 64 milioni di euro che sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale entro la fine di dicembre, cosa che non accadeva più da molti anni.

"La tempistica che quest'anno la legge impone – dice il sindaco Marco Russo - porta un grande vantaggio, ossia tutti i settori saranno messi nelle condizioni di operare nelle condizioni migliori fin dai primi giorni dell'anno. Ma è anche penalizzante, perché non ci dà modo di avere quadro completo delle entrate e uscite, ad esempio le entrate previste dalla manovra finanziaria. E', dunque, un bilancio molto prudenziale che richiederà adeguamenti e aggiustamenti migliorativi nel corso dell'anno".

Il sindaco sottolinea anche: "Questo bilancio sconta ancora gli effetti del disavanzo per la parte relativa al riaccertamento straordinario dei residui, dunque, nonostante la narrazione che a volte si sente fare, deve fare i conti con una serie di ristrettezze economiche. Con questo bilancio, però, siamo riusciti a portare avanti le nostre politiche, abbiamo collocato le risorse che ci consentono di coltivare i progetti in atto e di dare continuità al tipo di attività amministrativa che abbiamo impostato fin dall'inizio".

L'assessore al Bilancio Silvio Auxilia illustra invece alcuni tratti del documento: "Le entrate tributarie restano sostanzialmente invariate, così come le tariffe dei servizi e le relative agevolazioni con la sola eccezione della tassa di soggiorno per cui abbiamo previsto un aumento in considerazione del consolidamento della vocazione turistica della città e della candidatura a Capitale della Cultura che quest'anno entra nel vivo. E' indubbio che questo bilancio sconta le difficoltà di operare delle previsioni puntuali su alcuni importanti capitoli di spesa, quali ad esempio, quella energetica".

MANUTENZIONE e VERDE

Rafforzare il decoro è uno degli obiettivi dell'anno, per questo motivo sono stati previsti 100mila euro in più (da 400mila euro del '23 agli attuali 500mila) per la manutenzione ordinaria delle strade; mentre per quella del verde viene conservato il milione di euro (1 milione) stabilito lo scorso anno quando è partito il contratto biennale con la società incaricata.

CULTURA

L'amministrazione continua a sostenere la cultura e anzi ne aumenta le risorse: oltre ai 70mila euro per Capitale della Cultura, il bilancio potenzia (90mila euro) la dotazione per finanziare tutte quelle attività e quei progetti culturali che declinano e sostengono il percorso di candidatura nel corso del 2024. Quasi inalterata la cifra per il Chiabrera (da 550 a 560mila euro), aumentano, invece, i fondi per i servizi museali (257mila euro, +31mila euro rispetto al 2023 che già aveva innalzato questa cifra di 47mila euro rispetto all'anno precedente).

In questo contesto, fatto anche da un flusso turistico crescente negli ultimi anni, rientra la manovra sulla tassa di soggiorno ferma al 2017 per la quale è previsto un gettito di 710mila euro (600mila nel 2023). “Si tratta di una tassa di scopo – spiega l'Assessore – messa a punto dopo un confronto promosso dall'Assessore Negro con la cabina di regia del commercio e del turismo”.

TRANSIZIONE ENERGETICA

Parte nel 2024 il progetto "Elena Prosper" relativo alla manutenzione degli impianti di riscaldamento. Destinati a questo scopo sono i 40mila euro (18 dei quali destinati agli edifici pubblici) previsti nelle poste di bilancio.

SERVIZI

Confermati i servizi nella scuola e nel sociale al livello dello scorso anno. Per quanto riguarda il settore educativo vengono confermati i campi solari che erano stati reintrodotti a bilancio lo scorso anno (150mila quest'anno) e la quota per finanziare l'assistenza scolastica agli alunni disabili (400mila, come per il '23 che aumentava la cifra di 50mila euro rispetto all'anno prima). Confermati anche, tutti i progetti che vanno dal Piedibus all'educazione ambientale fino a OrientaRagazzi e allo ZeroDiciannove. I fondi del Comune (circa 20mila euro) vanno implementati, come è stato negli scorsi anni, con i finanziamenti provenienti da bandi esterni.

Per quanto riguarda i servizi sociali, che complessivamente vedono un impegno di circa 8 milioni di euro, da segnalare il ritorno del contributo (75mila euro) per il soggiorno estivo di anziani e disabili che a Savona mancava dal 2015.