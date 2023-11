Savona, la minoranza chiede la convocazione di una Commissione su Ata e Seas

E' firmata dai gruppi di minoranza Lega, Movimento 5Stelle, PensieroLibero.zero, Fratelli d'Italia, Andare Oltre, Lista Schirru Sindaco e Toti per Savona, la richiesta di convocazione della Prima Commissione Consiliare Permanente (Bilancio – Tributi – Partecipate – Patrimonio – Personale – Affari istituzionali e legali, Trasparenza e Anticorruzione – Comunicazione e rapporti internazionali) su Ata e Seas.

In particolare la minoranza chiede aggiornamenti sullo stato di attuazione del concordato preventivo di Ata; sullo stato dell'arte relativamente all'esecuzione del servizio e all'avvio del nuovo contratto derivante dalla gara a doppio oggetto e sugli investimenti, tempistiche e azioni in programma per la definitiva e futura transizione dall'attuale sistema di raccolta al porta a porta che dovrebbe partire il prossimo gennaio.

Sul tema rifiuti recentemente la minoranza ha presentato due interpellanze : la prima discussa l ultimo consiglio del 31 con risposta che non è stata ritenuta soddisfacente e un'altra che sarà discussa prossimo consiglio con richiesta di sconto sulla tari, in seguito alla richiesta presentata da un gruppo di cittadini al Comune, in seguito alla raccolta e servizio di igiene urbana ritenuti insoddisfacenti.