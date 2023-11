Savona, la passerella delle Fornaci distrutta dalla mareggiata e inagibile

La passerella delle Fornaci distrutta dalla mareggiata, e ora chiusa, ripropone il tema della futura passeggiata a mare che verrà fatta in via Nizza e la sua resistenza alla forza del mare.

E' una domanda che si pongono molti savonesi dopo aver visto ancora una volta la passerella in legno che porta alla spiaggia libera delle Fornaci distrutta dal mare. Inizialmente la passerella in legno era più lunga, con una parte in piano sull'arenile, ma quella parte è stata poi divelta dal mare anni fa, e la struttura tolta.

Resta solo la parte di “scivolo” che scende sulla spiaggia ma anche quella è stata distrutta dalla forza del mare della settimana scorsa. A pagarne le maggiori conseguenze la passerella in legno letteralmente devastata. Un evento che torna a ripetersi nel tempo con le mareggiate che si fanno di volta in volta sempre più violente.