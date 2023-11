Tir incastrati nelle strade dell'entroterra, vertice in Prefettura: si punta all'installazione di pannelli luminosi

Un'ulteriore segnaletica con pannelli luminosi che consentano ai camionisti di non sbagliare strada e rimanere incastrati nelle strette vie dell'entroterra.

Ieri in Prefettura si è svolto un vertice convocato dal Prefetto Enrico Gullotti alla presenza di Autostrade, Anas, Provincia, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e i comuni di Dego, Giusvalla, Pontinvrea, Albisola, Varazze, Celle e Stella.

Proprio a Stella si sono verificate le criticità più importanti negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi con una ventina di camion incastrati sulle provinciali. Non ultimo lo scorso 2 novembre il mezzo pesante bloccato per ore sulla Sp542 tra le frazioni di Teglia e San Martino

I tir a causa delle chiusure notturne dell'A10 infatti costretti ad uscire dal casello di Albisola si affidano ai navigatori che li indirizzano verso l'entroterra.

"Ringrazio la Prefettura per aver istituito un tavolo urgente di confronto in merito alla questione dei tir incastrati sulle strade provinciali 22 e 542 - ha detto il sindaco di Stella Andrea Castellini - Ora restiamo in attesa degli accorgimenti richiesti da parte nostra e presi in carico dagli enti preposti".

"Ovviamente nessuno sta facendo una guerra contro il traffico su gomma, però fino a quando non avremo alternative infrastrutturali importanti e adeguate, come per esempio le ferrovie, è normale che non esisteranno alternative a questo tipo di trasporto - prosegue il primo cittadino - Probabilmente una piccola pietra scagliata da una immagine sconsolata che mi ritraeva il 2 novembre sotto alla pioggia davanti all’ennesimo camion ha creato un po’ un effetto come si direbbe qua in Liguria “che l’inse". Speriamo solo che la 'guerra' sia in fase conclusiva e non al suo inizio".