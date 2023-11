13ª giornata di Serie A (25-26 novembre 2023): panoramica completa

Dopo una lunga pausa, si riparte con la massima competizione calcistica italiana. Diamo uno sguardo al prossimo turno di Serie A, alla luce degli ultimi risultati e della forma recente dei team, partita per partita.

Salernitana - Lazio

La Salernitana, dopo il pareggio per 2-2 con il Sassuolo, affronta una Lazio reduce dal derby terminato 0-0 contro la Roma. Entrambe le squadre cercano la vittoria per dare una svolta al proprio campionato, migliorando la propria posizione in classifica. La Salernitana continua la sua lotta per la salvezza, mentre la Lazio cercherà una prestazione convincente per far ripartire la rincorsa verso le posizioni che contano.

Atalanta - Napoli

L'Atalanta, dopo il pareggio per 1-1 raggiunto in extremis contro l'Udinese, ospita il Napoli, che ha subìto una clamorosa sconfitta in casa per 0-1 contro l'Empoli.

Resterà da vedere come reagiranno i campioni d’Italia dopo il caos che ha investito la panchina. I giocatori partenopei sono chiamati al riscatto per dimostrare alla piazza che le recenti prestazioni deludenti erano responsabilità della guida tecnica.

Milan - Fiorentina

Passiamo all’altra big “malata”, ovvero il Milan. Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 con il Lecce, i rossoneri si scontreranno con la sempre ostica Fiorentina, che ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro un Bologna in buona forma.

Un altro passo falso per il Milan potrebbe significare una spaccatura ancora più netta, oltre ad allungare la distanza dalla vetta, che attualmente vede protagonisti i cugini dell’Inter.

Cagliari - Monza

Il Cagliari, uscito sconfitto per 2-1 dallo Juventus Stadium, sfida il Monza, che ha pareggiato in casa per 1-1 con il Torino, senza convincere particolarmente a livello di performance.

I sardi cercheranno di difendere le mura amiche per arrivare ai 3 punti e così uscire dalla zona retrocessione. Il Monza è in una situazione più tranquilla e potrebbe adagiarsi sugli allori: il compito di mister Palladino sarà dare la carica ai suoi per cercare di rilanciare i sogni europei dei brianzoli.

Empoli - Sassuolo

Dopo la vittoria sorprendente contro il Napoli, l'Empoli affronta il Sassuolo, reduce da un pareggio per 2-2 con la Salernitana. In un match che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, una vittoria dei toscani potrebbe dare grande impulso al morale e portare al sorpasso in classifica.

Frosinone - Genoa

Il Frosinone, sconfitto 0-2 dall'Inter, incontra il Genoa , che ha battuto il Verona e si è riportato a metà classifica. Nonostante la buona posizione di entrambe le compagini, realisticamente si tratterà di una partita importante per la salvezza.

Roma - Udinese

La Roma, dopo lo scialbo pareggio con la Lazio, affronta l'Udinese, anch’essa reduce da un pari. I giallorossi devono portare a casa i 3 punti: in caso contrario, la stabilità della panchina di Mourinho potrebbe vacillare ancora di più.

Juventus - Inter

Il match clou della giornata vedrà affrontarsi le prime della classifica. La Juventus, dopo aver vinto per 2-1 contro il Cagliari, si scontra con l'Inter, che viene da una vittoria per 2-0 contro il Frosinone. Una eventuale vittoria potrebbe fare la differenza dal punto di vista psicologico, in una lotta a due per lo scudetto che quasi sicuramente proseguirà fino a maggio.

Verona - Lecce

Il Verona, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Genoa, incontra il Lecce, esaltato dall’importante pareggio per 2-2 con il Milan. I padroni di casa cercano i 3 punti per togliersi dalla penultima posizione, ma affronteranno una squadra in buona forma.

Bologna - Torino

Il Bologna, sconfitto dalla Fiorentina, affronta il Torino che, nonostante il pareggio, ha mostrato una buona verve contro il Monza. Questa partita potrebbe essere decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre nella parte centrale della classifica e ci farà capire quali di queste due nobili del calcio italiano abbia le carte in regola per diventare “grande”.