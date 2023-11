Weekend lungo di promozioni al Molo 8.44: dal 24 al 26 novembre scontistiche fino al 70%

È in arrivo la settimana di occasioni per eccellenza nello shopping center del Molo 8.44 di Vado Ligure.

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre compresi al Molo attendono i clienti scontistiche e ghiotte promozioni fino al -70%.

"Se hai già iniziato a pensare ai tuoi acquisti natalizi, la prossima settimana sarà il momento giusto per approfittarne! Inoltre, il Molo non si è preoccupato solo del tuo risparmio, ma anche della tua famiglia: durante queste tre giornate di scontistiche super convenienti, le professioniste de Il Giardino dei Sogni intratterranno i piccoli con giochi, spettacoli e laboratori creativi. Cosa aspetti? Prenota i tuoi cari per un weekend di shopping e divertimento per tutti" dicono dalla direzione del Molo.