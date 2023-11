Finale, a metà settimana riaprirà via Brunenghi. Da lunedì 20 novembre chiusa la strettoia

Come già annunciato nei giorni scorsi, l'avvio con una settimana circa di anticipo sul cronoprogramma inizialmente stabilito del quarto dei cinque saggi archeologici nei pressi della Pieve del Finale aveva lasciato presagire qualcosa di buono in merito alla chiusura del cantiere in via Brunenghi.

E così, con largo anticipo rispetto alla data prevista a ridosso dell'inizio del mese di dicembre, verso metà della prossima settimana (tra il 20 e il 24 novembre, ndr) la principale arteria di collegamento tra i rioni finalesi di Borgo e Marina, sulla quale la Sovrintendenza ha richiesto saggi preventivi in vista della riqualificazione e considerata la vicinanza con uno dei luoghi d'alta valenza storica della cittadina rivierasca, dovrebbe riaprire.

"Un gran lavoro da parte degli archeologi e della ditta incaricata, oltre che ovviamente della direzione lavori e delle forze dell'ordine che, insieme ai volontari, hanno cercato di ridurre al massimo i disagi di queste settimane" afferma il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi, aggiungendo: "Adesso il cantiere si sposterà nella strettoia nelle vicinanze del Borgo".

Da lunedì 20 novembre si partirà quindi con la chiusura della strettoia e le relative modifiche alla viabilità, con deviazione su via delle Vecchie Mura e via Generale Arnaldi, dove sarà istituito un doppio senso di marcia regolato da semaforo

"Una soluzione già sperimentata in altre occasioni - continua sempre il vicesindaco - La durata lavori nella strettoia al momento non è specificata, daremo informazioni in modo costante appena avremo più dettagli dei vari scavi".

Quindi, ricapitolando, entro metà della prossima settimana sarà prevista la riapertura del tratto di via Brunenghi compreso fra il cavalcavia ferroviario e l'intersezione con via Dante, con conseguente ripristino del senso unico in via XXV Aprile. Proprio nella parte terminale della via, nei pressi delle scuole elementari e in concomitanza col ripristino del senso unico, sarà eseguito piccolo lavoro di ripristino del manto stradale all'incrocio con via Brunenghi (all'angolo della caserma dei Carabinieri).

"Ricordiamo che questi interventi di scavi archeologici preventivi imposti dalla Sovrintendenza sono necessari per ultimare l’iter autorizzativo del progetto della nuova via Brunenghi avviato dall’Amministrazione Frascherelli. Dopo questa fase si potrà avere un progetto finanziabile e cantierabile" conclude Guzzi.